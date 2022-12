Atari sta riportando in auge un gioco che era così difficile che tutti lo odiavano

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Atari sta riportando in vita Akka Arrh, un gioco uscito originariamente come arcade cabinet nel 1982 e tanto difficile da giocare quanto da pronunciare.

Il gioco è una sorta di sparatutto a onde ed è il risultato di una nuova collaborazione tra Atari e lo sviluppatore Jeff Minter, responsabile tra l'altro di Tempest 4000. Ora, i due lavoreranno insieme per riportare in vita il gioco Akka Arrh per PC, PS4, PS5, Xbox Series S/X e Nintendo Switch. E per Atari VCS. L'uscita è attualmente prevista per l'inizio del 2023.

Per quanto riguarda l'origine di Akka Arrh, si tratta di una storia divertente. Il gioco è stato originariamente creato nel 1982, ma è stato cancellato perché i giocatori hanno dichiarato che era troppo difficile. I giocatori dovevano affrontare ondate di nemici e usare una trackball per colpirli. Il giocatore controllava la Sentinella, che aveva un campo ottagonale intorno a sé ed era posizionata al centro dello schermo. L'idea era che i giocatori distruggessero i nemici e li inseguissero se trovavano un modo per entrare in quel campo.

Tutto ciò sembra più complicato di quanto probabilmente fosse, anche se forse non lo era, se si deve credere a chi ha giocato. Il gioco è stato messo in commercio e si pensa che siano stati prodotti solo tre cabinati arcade.

Tuttavia, questa non è la prima volta che Akka Arrh fa la sua comparsa da allora. Dopo che una ROM arcade è trapelata online nel 2019, Atari ha rilasciato il gioco come parte della collezione Atari 50: The Anniversary Celebration. Ma ora sarà un gioco a sé stante, rinfrescato grazie a Minter e al suo stile grafico senza dubbio strabiliante.

Scritto da Oliver Haslam.