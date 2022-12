Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dead Island 2 è stato un gioco che si è fatto attendere a lungo, con voci di cancellazione e di disastro che si sono rincorse per quasi un decennio.

Il primo Dead Island è arrivato nel 2011, quindi l'attesa per il suo tanto decantato seguito è durata oltre un decennio. Finalmente è arrivato il momento e Dead Island 2 è quasi pronto. Ecco tutti i fatti principali.

Data di uscita di Dead Island 2

Dead Island 2 ha subito ritardi come nessun altro gioco a memoria d'uomo (il che è tutto dire, visto l'approccio del settore).

Tuttavia, ora ha una data di uscita teoricamente definitiva nel calendario: il 28 aprile 2023.

Inizialmente l'uscita del gioco era prevista da tempo, ma più di recente si puntava a un anticipo di 12 settimane prima che venisse rinviata, si spera per l'ultima volta.

Il ritardo è di sole 12 settimane e lo sviluppo è ormai in dirittura d'arrivo. La nuova data di uscita di Dead Island 2 sarà il 28 aprile 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/Vf1NARTECo- Dead Island (@deadislandgame) 17 novembre 2022

Il fatto triste è che non possiamo mai essere sicuri che un gioco uscirà in tempo fino a poco prima della sua data, quindi rimanete sintonizzati su questo fronte!

Piattaforme di Dead Island 2

Dead Island 2 era stato ipotizzato per la prima volta quando sarebbe stato un titolo iniziale per PS4 e Xbox One, ma i tempi sono cambiati drasticamente da allora.

Ora invece uscirà su una serie di piattaforme current-gen. È possibile preordinarlo su PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Trailer di Dead Island 2

Da quando Dead Island 2 è stato presentato alla Gamescom nell'estate del 2022, sono stati pubblicati numerosi trailer, tra cui un sacco di gameplay.

Il trailer di rivelazione è incorporato qui sotto ed è uno sguardo atmosferico e vivace a quello che sarà potenzialmente un gioco d'azione vibrante.

Il trailer è stato seguito immediatamente da un gameplay vero e proprio, per mettere a fuoco alcuni dei suoi sistemi per gli spettatori.

Da allora, l'editore Deep Silver è stato piuttosto libero di mostrare filmati di gioco veri e propri, e abbiamo avuto modo di dare un'occhiata più approfondita al gioco in uno showcase dedicato nel dicembre 2022, che includeva il trailer di gioco qui sotto.

Questo trailer offre uno sguardo più approfondito sul tipo di armi che impugneremo nel gioco finale, insieme ad alcuni chiari scorci di vari ambienti e personaggi.

Storia di Dead Island 2

Se avete dato un'occhiata ad alcuni dei trailer precedenti, noterete un'enorme differenza dal punto di vista della storia in Dead Island 2: non è ambientato su un'isola!

Il primo gioco era ambientato a Banoi, un'isola inventata vicino all'Australia, ma questa volta ci troviamo in una ricreazione di Los Angeles, negli Stati Uniti, che crea un'atmosfera molto diversa.

L'approccio sembra più vicino a quello di Grand Theft Auto e saremo curiosi di vedere come verranno delimitati i bordi della mappa in assenza di un oceano in tre direzioni su quattro.

Il gioco sembra essere ambientato qualche mese dopo il primo Dead Island, con la California in isolamento militare, quindi è probabile che ci siano barricate.

A quanto pare, vestiremo i panni di diversi sopravvissuti e potremo potenzialmente passare dall'uno all'altro. Almeno alcuni di questi personaggi-giocatori sono stati morsi dagli zombie, ma apparentemente non sono stati infettati mortalmente, e immaginiamo che questo avrà un ruolo importante nella trama del gioco.

Il gameplay di Dead Island 2

Il primo Dead Island (e le sue successive riedizioni) è un gioco violento e ricco d'azione che punta molto sui combattimenti corpo a corpo, ma che presenta anche alcune sparatorie.

Sembra che Dead Island 2 manterrà questa caratteristica, con una serie di armi da provare, dalle katane alle mazze da baseball e alle spade.

Sarà possibile modificarle utilizzando un sistema di crafting per trasformarle in armi elementali direttamente dalla propria immaginazione, il che sembra interessante.

Ci sarà anche un'altra gamma di armi da fuoco da raccogliere, anche se probabilmente le munizioni saranno piuttosto scarse per garantire che non siano troppo potenti.

Il gioco sarà open-world e vi permetterà di vagare per LA aiutando le persone e facendovi strada, anche se al momento non ci sono indicazioni su eventuali veicoli, quindi probabilmente vi muoverete a piedi per la maggior parte del tempo.

