(Pocket-lint) - Elden Ring, il gioco dell'anno secondo molti, riceverà un DLC PVP gratuito che vedrà i giocatori sfidarsi nel Colosseo. E arriverà molto presto.

Quanto presto? Con un aggiornamento del gioco il 7 dicembre, il che significa che mancano poche ore prima che il DLC sia disponibile per tutti coloro che lo desiderano. FromSoftware afferma che i giocatori potranno dimostrare il loro valore in "vari duelli e battaglie" sia da soli che con altri.

Venite avanti, guerrieri, e crogiolatevi nella gloria del Colosseo.



Dimostrate il vostro valore in vari duelli e battaglie, insieme o da soli, nell'aggiornamento gratuito Colosseo. In arrivo il 7 dicembre.#ELDENRING pic.twitter.com/TAq4c0vaG2- ELDEN RING (@ELDENRING) 6 dicembre 2022

Sembra piuttosto interessante, vero? Questo è esattamente il tipo di DLC che Elden Ring e i suoi giocatori chiedevano a gran voce e il fatto che FromSoftware lo abbia essenzialmente oscurato lo rende ancora più sorprendente.

Tuttavia, il fatto che il DLC del gioco sia stato annunciato prima dei The Game Awards ha fatto sì che alcuni si chiedessero se ci sarà dell'altro, magari come parte di un annuncio più grande. Solo il tempo ce lo dirà, ma anche se così non fosse, saranno sicuramente giorni importanti per Elden Ring e i suoi fedeli fan avranno ora a disposizione un DLC.

Sebbene Elden Ring non sia stato nominato gioco dell'anno da Pocket-lint, si è piazzato a un passo da God of War Ragnarök. E non c'è nulla di cui vergognarsi!

Scritto da Oliver Haslam.