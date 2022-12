EE Pocket-lint Awards 2022: dispositivo Gaming/VR dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli ultimi due anni sono stati molto belli per i videogiochi, con diversi dispositivi che hanno attirato la nostra attenzione.

Che vogliate una console potente, qualcosa di portatile o immergervi nel mondo della realtà virtuale, ce n'è stato per tutti i gusti.

Ammesso che riusciate a procurarvene uno. Perché molti dei dispositivi che abbiamo considerato come i migliori per il gioco o la VR sono stati molto richiesti e per una buona ragione.

Per gli EE Pocket-lint Awards di quest'anno abbiamo selezionato quelli che abbiamo ritenuto essere i veri vincitori del 2022.

Miglior dispositivo di gioco: Sony PlayStation 5

La popolarità della PlayStation 5 è innegabile, tanto che da quando è stata lanciata è stato davvero difficile acquistarne una.

È tutt'altro che minuscola, ma ciò che le manca in termini di compattezza lo recupera in termini di capacità di gioco. È un pezzo eccellente di kit per l'intrattenimento domestico e qualcosa da desiderare veramente. Con prestazioni next-gen che includono tempi di caricamento dei giochi ultraveloci, ray tracing e HDR10 e molto altro ancora.

Molto apprezzato: Nintendo Switch OLED

L'originale Nintendo Switch è stato un vero e proprio cambiamento di gioco e il modello Switch OLED lo ha reso ancora più interessante.

Con l'arrivo di molti giochi recenti e moderni su Switch, ci sono molti motivi per desiderarne uno, oltre all'accesso alle avventure classiche di Nintendo su una potente console portatile.

La Nintendo Switch OLED è una console portatile magnificamente valida che offre una delle migliori esperienze in circolazione.

Il meglio del resto

Non si può negare che di recente siano stati lanciati alcuni dispositivi di gioco eccezionali. Ne abbiamo visti e apprezzati diversi che consigliamo vivamente di prendere in considerazione.

Tra questi c'è il Meta Quest 2, una cuffia VR stand-alone molto popolare e amata dalle masse come da noi. Ha un catalogo di giochi in continua crescita e funziona anche con i giochi PCVR. Con esperienze multiplayer e persino la possibilità di guardare Netflix su un grande schermo personale, ha un sacco di motivi per essere acquistato.

Il Pico 4 è un'interessante alternativa al Meta Quest 2, che abbiamo trovato pieno di potenziale. È conveniente ma ricco di potenza per un'esperienza VR bella e coinvolgente.

Steam Deck è un'altra console portatile che vale la pena di spendere. È più potente dello Switch, anche se potrebbe non durare tanto prima di dover essere ricaricato. È facile da usare e ha la potenza necessaria per eseguire tutti i tipi di giochi senza problemi. È anche molto più facile da acquistare rispetto al passato, il che significa che è anche attraente.

Xbox Series X è un'altra bestia da gioco e un'ottima alternativa a PlayStation 5. È anche così vicina a essere un mini PC da gioco che non è quasi più una console.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia dei 12 mesi precedenti. Per essere presi in considerazione, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

Scritto da Adrian Willings. Modifica di Chris Hall.