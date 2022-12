EE Pocket-lint Awards 2022: gioco dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Questo è stato un anno positivo per i giochi, con l'uscita di più di un titolo classico e la rinuncia a molti giochi che avrebbero potuto fare incetta di premi negli anni precedenti.

È stato un anno estremamente forte per PlayStation, grazie alle esclusive che hanno proseguito i franchise di successo, tra cui God of War e Horizon, e anche per Nintendo Switch ci sono stati alcuni titoli davvero impressionanti.

Dalle massicce innovazioni nel gameplay alle storie più coinvolgenti mai raccontate, quest'anno abbiamo visto di tutto, ma solo un gioco può vincere il nostro giudizio agli EE Pocket-lint Awards.

Gioco dell'anno: God of War Ragnarök

squirrel_widget_12855238

I migliori giochi per Nintendo Switch 2022: i migliori titoli per Switch che ogni giocatore deve possedere Di Max Freeman-Mills · 19 ottobre 2022 La nostra guida ai migliori giochi per Switch: esclusive, titoli indipendenti, titoli per giocatore singolo e multigiocatore.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Santa Monica Studio ha cementato il suo posto come uno dei veri gioielli della corona di PlayStation con questo stellare seguito del rivelatore God of War del 2018.

Kratos e Atreus continuano a lottare contro le profezie che li riguardano, mentre il pantheon norreno si prepara per l'imminente Ragnarök, con Thor e Odino che offrono una minaccia costante.

Dal punto di vista meccanico si tratta di un'evoluzione aggraziata del primo gioco, con aree aperte più grandi e combattimenti più fluidi e adattabili - se aumentate la difficoltà inizierete a capire quanto sia ben costruito il sistema di combattimento.

Ma è la storia la vera protagonista, raccontata con attenzione ai dettagli, scelte narrative sorprendenti e una dedizione all'esplorazione del legame tra padre e figlio che la porta a una conclusione commovente. È un'opera emozionante e la definizione di un gioco imperdibile se avete una PS5 o una PS4.

Molto apprezzato: Anello di Elden

squirrel_widget_6233165

Elden Ring è stato escluso solo per un soffio, grazie al suo approccio a volte spietato alla difficoltà, ma anch'esso è un'esperienza di gioco semplicemente meravigliosa.

Trapiantando le meccaniche di Dark Souls in un incredibile, sconcertante e misterioso mondo aperto e permettendo al giocatore di esplorarlo da solo, ci si sente esattamente come la svolta che rappresenta. Aspettatevi che Elden Ring influenzi molti giochi nel prossimo mezzo decennio.

Il meglio del resto

Gli altri candidati al premio per il miglior gioco sono tutti titoli superlativi che vale la pena di cercare se si dispone di un sistema su cui sono usciti. Horizon Forbidden West continua la storia di Aloy e offre una fetta semplicemente splendida di America post-apocalittica da esplorare, ed è stato il gioco preferito da molti quest'anno. Forza Horizon 5 ha mostrato quanto possa essere divertente e rilassante un gioco di guida e ha dimostrato la padronanza del genere da parte degli sviluppatori. Bayonetta 3 ha offerto alcune delle azioni più intricate e scatenate che abbiamo mai sperimentato. Infine, Stray ha conquistato il mondo e ha raccontato una storia bellissima in un mondo progettato in modo straordinario.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia nei 12 mesi precedenti. Per essere presi in considerazione, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint; la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

Scritto da Max Freeman-Mills. Modifica di Chris Hall.