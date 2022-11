Alcune animazioni di morte del Protocollo Callisto sono DLC a pagamento

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I giocatori che prenderanno Callisto Protocol il 2 dicembre non avranno accesso a tutte le animazioni di morte del gioco, mentre i contenuti scaricabili a pagamento ne aggiungeranno di nuove in seguito.

Sebbene i contenuti scaricabili non siano una novità, alcuni hanno già fatto notare che forse Callisto Protocol ha tolto dei contenuti dalla versione originale del gioco per venderli successivamente come contenuti. Tuttavia, l'amministratore delegato di Striking Distance Studios Glen Schofield afferma che non è affatto così. Soprattutto perché i contenuti non esistono ancora. Schofield continua dicendo che l'unico motivo per cui saranno rese disponibili altre animazioni di morte è che sono i giocatori a chiederle.

Per essere chiari: non stiamo trattenendo nulla dal gioco principale per il season pass. Non abbiamo ancora iniziato a lavorare su questi contenuti. È tutto materiale nuovo su cui lavoreremo nel nuovo anno. I fan ci hanno chiesto ancora più morti, quindi la priorità sarà il prossimo anno " - Glen A. Schofield (@GlenSchofield) 23 novembre 2022

Le animazioni di morte faranno parte di due pacchetti, il Riot Bundle e il Contagion Bundle. Entrambi sono inclusi nel Season Pass che fa parte della Digital Deluxe Edition. Potrebbe essere più chiaro, a dire il vero.

Tuttavia, i bundle contengono molto di più. Il bundle Contagion include una nuova modalità ultra difficile con permadeath e alcune skin. Il bundle Riot include una modalità di sopravvivenza e altre skin.

Il lancio di Callisto Protocol è previsto per il 2 dicembre ed è già un gioco su cui i fan di Dead Space non vedono l'ora di mettere le mani.

