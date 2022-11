Svelato l'aggiornamento next-gen di The Witcher 3, che si preannuncia selvaggio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red, la società dietro il popolare The Witcher 3: Wild Hunt, ha dettagliato i miglioramenti in arrivo con l'aggiornamento next-gen del gioco.

L'aggiornamento sarà disponibile per PlayStation 5 e Xbox Serie X/S il 14 dicembre e CD Projekt Red ha mostrato per la prima volta la nuova versione. L'azienda ha confermato che il titolo offrirà sia 30 fps con ray tracing che 60 fps senza opzioni su tutte e tre le console next-gen.

Ci saranno anche una serie di miglioramenti e modifiche al gameplay, con il DLC basato sulla serie The Witcher Netflix che si espanderà in una propria missione. Ci sarà anche il supporto per la progressione incrociata, il che significa che i giocatori potranno spostare i loro giochi salvati dalla console al PC e viceversa per la prima volta.

Altre aggiunte degne di nota includono il feedback aptico sulla PS5 e modifiche all'uso della magia. Anche la mappa problematica riceve un po' di attenzione, con nuove impostazioni per i filtri che eliminano alcuni dei punti interrogativi che prima intralciavano, beh, tutto.

CD Projekt Red ha inoltre confermato alcune nuove funzioni di accessibilità, tra cui la possibilità di modificare i sottotitoli, oltre alla consueta serie di correzioni di bug e miglioramenti generali delle prestazioni.

Tutto questo significa che la versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt sarà la migliore in assoluto. Se non l'avete ancora preso per il culo, questo nuovo aggiornamento è il momento giusto per rimediare.

Scritto da Oliver Haslam.