Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Numskull Designs ha introdotto per la prima volta le sue mini-monete Quarter Arcades quattro anni fa, con il lancio di Pac-Man, ma le sue prossime due unità potrebbero essere le migliori.

Le versioni in edizione limitata di Space Invaders e Space Invaders Part II si uniranno alla linea in espansione nell'ambito del 45° anniversario del classico sparatutto l'anno prossimo, e sono ora disponibili per il pre-ordine.

Per i più veloci nell'ordinare, saranno disponibili anche versioni in edizione speciale: 78 cabinati di Space Invaders e 79 del seguito sono stati autografati dal creatore del gioco, Tomohiro Nishikado. I numeri rappresentano gli anni in cui sono stati rilasciati rispettivamente e riceverete anche un pacchetto di altre chicche, tra cui un certificato di autenticità, una cartolina e una moneta da collezione. Anche uno sgabello ufficiale Taito Space Invaders, progettato in scala, farà parte della confezione.

Questo set in edizione limitata sarà un'esclusiva di JustGeek.

I modelli standard hanno comunque le stesse caratteristiche: guscio in legno, grafica, forme e pulsanti realistici, ROM arcade originale e schermo TFT a colori da 5 pollici (4:3). Il display è anche specchiato, come l'originale, con l'"effetto fantasma di Pepper" che lo ha reso così iconico.

Entrambi i cabinet misurano 440 x 166 x 225 mm e sono dotati di un altoparlante integrato da 3 W (con controllo del volume). È possibile ricaricare ciascuno di essi tramite una batteria al litio inclusa.

Gli ordini saranno consegnati a luglio/agosto 2023 e i prezzi non sono ancora stati rivelati. Le attuali macchine Quarter Arcade costano circa 150 sterline nel Regno Unito e 160 dollari negli Stati Uniti.

Scritto da Rik Henderson.