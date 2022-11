Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il popolarissimo gioco di battaglie di carte per Android e iOS, WWE Supercard, riceve oggi la sua nuova stagione, con tre nuovi livelli e una serie di nuove funzionalità.

L'aggiornamento annuale della stagione sarà disponibile dopo una pausa di manutenzione programmata a partire dalle 9:00 PST (ora della costa orientale degli Stati Uniti). Gli aggiornamenti degli anni precedenti hanno richiesto almeno un paio d'ore per essere completati, quindi ci aspettiamo che sia lo stesso.

Probabilmente dovrete aggiornare anche l'app stessa (se il vostro telefono/tablet non lo fa automaticamente), poiché sono in arrivo alcuni cambiamenti chiave nel gioco.

I tre nuovi livelli saranno Octane, Extinction e Pixel, mentre la Stagione 9 introdurrà anche una nuova modalità di gioco: Tables, Ladders and Chairs (TLC). Si tratta di trovare le tre diverse pedine dell'avversario (un tavolo, una scala e una sedia) prima che questi trovi la propria.

Ci sarà anche il commento del conduttore della WWE Michael Cole, oltre a nuovi Equipaggiamenti speciali che forniranno potenziamenti delle statistiche a carte specifiche e carte annunciatore per aggiungere ulteriore personalizzazione al gioco.

Tornano anche i Watch Party, che permettono di guadagnare premi facendo pronostici corretti durante gli eventi live della WWE. Tuttavia, come nella versione della scorsa stagione, gli utenti del Regno Unito e dell'Europa potrebbero avere difficoltà a parteciparvi a causa dei fusi orari.

WWE Supercard è un gioco gratuito da scaricare e giocare. Per funzionare richiede un minimo di iOS 12 o di Android 5. I dispositivi più veloci sono in grado di far girare il gioco fino a 60fps.

Scritto da Rik Henderson.