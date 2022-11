Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Remedy ci ha colti di sorpresa alla fine del 2022 annunciando di essere al lavoro su un sequel di Control, lo sparatutto paranormale di successo di qualche anno prima.

Per essere chiari, la sorpresa non è stata il fatto che qualcosa fosse in lavorazione, ma semplicemente il fatto che Remedy abbia fatto il suo annuncio in un modo così poco appariscente. Non vediamo l'ora che arrivi Control 2: trovate qui tutto quello che abbiamo scovato sul gioco.

Per altri giochi in arrivo, date un'occhiata alle nostre liste per PS5 e Xbox Series X/S.

Annuncio di Control 2

L'11 novembre 2022 Remedy ha annunciato di essere al lavoro su Control 2, sotto forma di annuncio sulla struttura di pubblicazione e sviluppo del gioco.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Abbiamo firmato un accordo con 505 Games per co-sviluppare e co-pubblicare Control 2, il seguito di Control. Leggi l'annuncio: https://t.co/UD1iFHvCeH



Questo è un momento molto emozionante per noi! Mikael Kasurinen, Game Director del franchise, racconta di più: https://t.co/KJCHIWgBlU pic.twitter.com/TuTEMr1tjv- Remedy Entertainment (@remedygames) 11 novembre 2022

Si tratta di un motivo tecnico per annunciare un gioco mai visto prima, ma non toglie nulla all'eccitante fatto che il gioco è ora confermato e ufficiale.

Data di uscita di Control 2

L'annuncio dello sviluppo di Control 2 non contiene dettagli precisi sulla data di uscita, ma la breve dichiarazione di Remedy al riguardo contiene un indizio.

Mikael Kasurinen, game director del franchise Control, afferma che "ci vorrà un po' di tempo" per realizzare il gioco e che il progetto è ancora "agli albori", pur parlando di quanto il gioco sia entusiasmante in questa fase iniziale.

Questo è l'indizio per supporre che Control 2 impiegherà anni per arrivare: a questo punto immaginiamo che l'uscita sia prevista non prima della fine del 2025, ma una data successiva potrebbe essere possibile. Questo potrebbe richiedere un po' di tempo per arrivare, gente.

Piattaforme di Control 2

L'annuncio sullo sviluppo di Control 2 è stato piuttosto categorico per quanto riguarda le piattaforme di gioco: conferma che Control 2 è in fase di realizzazione per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Ciò significa che si tratta di un gioco solo per la generazione attuale, senza sviluppo per Xbox One o PS4.

Questo è molto logico, considerando quanto il primo gioco fosse visivamente impressionante su hardware più vecchi: aspettatevi che Control 2 si spinga oltre i limiti visivi.

Trailer di Control 2

Non c'è ancora un trailer di Control 2, né uno screenshot del gioco, il che fa capire quanto il gioco sia ancora in fase di sviluppo.

Non appena la situazione cambierà e debutterà un trailer, aggiorneremo questo articolo per includere un video incorporato.

Storia di Control 2

Ecco l'avvertimento: da qui in avanti ci sono spoiler per il primo gioco!

Il primo Control raccontava la storia contorta e inquietante di Jesse Faden, il personaggio giocante. Jesse arriva all'hub centrale del Federal Bureau of Control, un'agenzia statunitense che indaga su eventi paranormali.

Jesse trova l'FBC in uno strano stato di sospensione, invaso da qualcosa che lei chiama Hiss, una forza in grado di possedere le persone e di confonderne le idee.

È una storia pazzesca che si svolge nel corso del gioco, con un'escalation di eventi sempre più soprannaturali e con Jesse che acquisisce poteri sempre più folli.

Control si conclude con Jesse che prende il suo posto come direttrice della FBC, mentre il problema di Hiss è ancora vivo. Tuttavia, il DLC post-lancio del gioco, AWE, ha cambiato tutto.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

Ha reintrodotto Alan Wake, dall'altro franchise action-horror di Remedy, e ha legato i due universi. Poiché anche Alan Wake 2 è in fase di sviluppo e dovrebbe uscire prima, ci chiediamo se Remedy stia costruendo una narrazione condivisa tra i due sequel previsti.

Non abbiamo ancora alcun dettaglio o indicazione su come sarà la storia di Control 2, ma un legame più stretto con Alan Wake sembra molto probabile.

Gameplay di Control 2

Anche in questo caso, tutto ciò che possiamo fare per valutare il gameplay di Control 2 è guardare al primo gioco: questo inizia come un semplice sparatutto in terza persona, ma diventa rapidamente più selvaggio.

Si iniziano a raccogliere poteri, dalla capacità di spostare gli oggetti con la mente e lanciarli contro i nemici fino alla possibilità di volare letteralmente per i livelli.

Si tratta di una brillante miscela di sparatorie e poteri basati sulla fisica, che scorre davvero bene. Presumiamo che Control 2 si baserà su questo aspetto per offrire una serie di opzioni di gioco ancora più ricche di azione.

Scritto da Max Freeman-Mills.