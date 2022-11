Tutto ciò che sappiamo su Alan Wake 2: storia, trailer e altro ancora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il primo gioco di Alan Wake è stato un po' un successo di culto: non ha necessariamente venduto un numero sismico di copie, ma la sua storia inquietante di uno scrittore horror perseguitato da mostri che potrebbe aver creato ha colpito molti di coloro che lo hanno giocato.

Ora, dopo aver rimasterizzato il gioco per l'hardware moderno, lo sviluppatore Remedy sta lavorando a un vero e proprio sequel: scoprite tutti i dettagli principali qui sotto.

Per maggiori informazioni sui giochi in uscita, consultate i nostri elenchi per PlayStation 5 o Xbox Series X/S.

Teaser trailer di Alan Wake 2

Il primo e unico teaser di Alan Wake 2 è stato diffuso nel 2021 durante i The Game Awards, ma da allora non è più uscito nulla.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Si tratta di un breve e inquietante sguardo al nuovo design di Alan e indica che possiamo aspettarci che il gioco si spinga in luoghi piuttosto spaventosi quando uscirà.

Data di uscita di Alan Wake 2

Il teaser trailer di Alan Wake 2 conferma che l'uscita del gioco è prevista per il 2023 , senza però indicare una data più precisa.

Questo è stato ribadito alla fine di ottobre 2022, quando la revisione aziendale di Remedy ha indicato il gioco come uno di quelli che si aspetta ancora di spedire nel 2023. Ciò significa che possiamo sperare di essere relativamente sicuri che non ci sarà un ritardo inaspettato prima dell'uscita.

Tuttavia, dovremo aspettare per vedere quando Remedy fisserà una data di uscita più precisa, invece di una finestra di un anno.

Piattaforme di Alan Wake 2

Il teaser trailer sarà anche breve, ma ci ha fornito alcuni piccoli dettagli davvero utili sulle piattaforme per cui è previsto il gioco.

Sono presenti i loghi per PlayStation 5, Xbox Series X/S e l'Epic Games Store su PC, quindi sembra che sia la somma totale delle piattaforme su cui apparirà.

Questo significa che si sta unendo alla crescente schiera di giochi che stanno saltando la generazione PlayStation 4 e Xbox One, hardware più vecchi che avrebbero semplicemente impedito la prodezza visiva di Alan Wake 2.

Storia e gameplay di Alan Wake 2

Il trailer di Alan Wake 2 suggerisce che il nostro scrittore tormentato sarà ancora sottoposto a una lotta psicologica, con l'oscurità che continua a perseguitarlo come nel primo gioco e nel suo contenuto scaricabile.

Il trailer lascia inoltre intendere che Alan potrebbe essere costretto a vivere situazioni oscure, con l'ambiguità di sapere se si considera uno dei "mostri" di cui parla la sua voce fuori campo.

Non sappiamo molto di più sulla storia, ma Remedy ha stabilito nell'espansione finale dell'eccellente Control che i due giochi si svolgono nello stesso universo. Questo potrebbe significare che potremmo aspettarci qualche incrocio (delicato o evidente) tra le storie dei due giochi.

Se Alan Wake 2 si atterrà alla formula del primo gioco in termini di gameplay, ci aspettiamo che riprenda la meccanica centrale, che prevede che Alan gestisca le batterie di una torcia e cerchi di rimanere in aree ben illuminate per evitare presenze mostruose e nemici posseduti.

Sappiamo che sarà ancora un gioco in terza persona e che diversi doppiatori del primo gioco riprenderanno i loro ruoli, il che suggerisce che ci sarà una moderata continuità. Il creatore del gioco, Sam Lake, ha anche dichiarato che la conoscenza del primo gioco non sarà necessaria.

I migliori giochi per Nintendo Switch 2022: i migliori titoli per Switch che ogni giocatore deve possedere Di Max Freeman-Mills · 1 settembre 2022 La nostra guida ai migliori giochi per Switch: esclusive, titoli indipendenti, titoli per giocatore singolo e multigiocatore.

Aspettatevi una grande tensione, sia per la gestione delle risorse che per gli spaventi accuratamente creati che il gioco vi farà vivere: Remedy afferma che Alan Wake 2 sarà il gioco più puramente spaventoso che abbia mai realizzato, il che significa che in alcuni momenti potremmo trovarci di fronte a un momento piuttosto terrificante.

Scritto da Max Freeman-Mills.