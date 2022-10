Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Protocollo Callisto è la grande uscita della prossima settimana, ma non se vivete in Giappone: la sua uscita è stata cancellata perché troppo violenta.

Il gioco, che doveva arrivare su PlayStation, Xbox e PC il 2 dicembre, ora non uscirà più. La decisione è stata presa da Striking Distance e dall'editore Krafton in seguito ai problemi riscontrati nell'ottenere la certificazione del gioco da parte del CERO. Il CERO è la versione giapponese del PEGI in Europa e dell'ESRB in Europa, e senza la certificazione del CERO non è possibile rilasciare nulla.

Secondo un tweet pubblicato sull'account Twitter giapponese del gioco, il gioco non è stato in grado di "superare la classificazione CERO" secondo la traduzione automatica. Piuttosto che modificare i contenuti del gioco per ottenere la classificazione, il team dietro The Protocol ha deciso di cancellare il lancio.

Il tweet prosegue dicendo che chiunque abbia effettuato un pre-ordine di The Callisto Protocol in Giappone riceverà un rimborso completo, come ci si aspetterebbe.

C'è comunque una buona notizia, almeno per chi non è in Giappone. L'amministratore delegato di Striking Distance, Glen Schofield, ha già parlato di un potenziale sequel, dichiarando a Inverse che il team ha già alcune idee interessanti su cosa potrebbe offrire il gioco. Ha poi aggiunto che inizia sempre a cercare la prossima grande cosa non appena il lavoro sul progetto precedente è terminato.

E' ora, quindi, che The Callisto Protocol sia nelle mani dei giocatori di tutto il mondo, a pochi giorni di distanza. Purtroppo non quelli giapponesi.

