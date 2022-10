Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - The Witcher è diventato un universo videoludico piuttosto vasto, con l'enorme successo di The Witcher 3: Wild Hunt che ha creato oceani di benevolenza e attesa per altri giochi della serie.

CD Projekt Red ha annunciato qualche tempo fa di essere al lavoro sul prossimo grande gioco dei Witcher, ma una notizia più recente è che sta anche supervisionando un remake del gioco originale dei Witcher. Ecco tutti i dettagli su The Witcher Remake.

Annuncio del remake di The Witcher

CD Projekt Red annuncia i suoi progetti in vari modi, dai tradizionali trailer appariscenti alle semplici menzioni nelle telefonate di presentazione dei guadagni, e ha portato alla luce The Witcher Remake in modo piuttosto discreto.

Alla fine di ottobre del 2022 è stato caricato un semplice post sul blog che confermava il rifacimento del gioco, a cui è collegato il Tweet qui sotto.

Siamo entusiasti di rivelare che, insieme a @Fools_Theory, stiamo lavorando al remake di The Witcher utilizzando l'Unreal Engine 5 (nome in codice: Canis Majoris)!



Vogliamo fare le cose per bene, quindi vi preghiamo di essere pazienti: ci vorrà un po' prima di poter condividere ulteriori dettagli.

https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP- The Witcher (@witchergame) 26 ottobre 2022

La notizia conferma che il gioco è stato realizzato da zero dallo studio di sviluppo polacco Fool's Theory, e non molto altro.

Data di uscita di The Witcher Remake

Come si può vedere nel tweet di annuncio, CD Projekt Red chiede già di avere pazienza per The Witcher Remake, dato che il gioco è ancora all'inizio del suo processo di sviluppo e quindi sarà lontano anni dall'uscita.

Considerato lo stato di lontananza di The Witcher 4, la pazienza è qualcosa a cui i fan della serie sono già abituati, quindi dovrebbe essere scontata. Tuttavia, sembra probabile che a questo punto non si possa sperare di vedere The Witcher Remake prima del 2025.

Non appena emergeranno informazioni concrete su questo fronte, aggiorneremo questa sezione per tenerne conto.

Piattaforme di The Witcher Remake

L'annuncio di The Witcher Remake non contiene informazioni sulle piattaforme per cui è previsto, ma conferma che il gioco è stato realizzato con l'Unreal Engine 5, proprio come The Witcher 4. Questo dovrebbe rendere il gioco estremamente impressionante.

Questo dovrebbe garantire caratteristiche grafiche di grande impatto, applicabili solo alle console e ai PC di ultima generazione, quindi saremmo sbalorditi se il gioco uscisse su PS4 o Xbox One. Quando il gioco uscirà, queste console saranno ormai davvero geriatriche, quindi pensiamo che si possa sperare che il remake sia un'esperienza new-gen.

A quel punto, Nintendo potrebbe avere una nuova console sul mercato e gli aggiornamenti di metà generazione potrebbero essere usciti per PlayStation 5 e Xbox Serie X/S, quindi chi può davvero sapere cosa ci troveremo davanti?

Storia del remake di The Witcher

Dato che il gioco è stato completamente ricostruito, la possibilità che la storia cambi è ovviamente piuttosto significativa, ma possiamo comunque fare alcune ipotesi piuttosto chiare basandoci sul modo in cui le cose si sono svolte nel primo gioco di Witcher.

Non entreremo troppo nel dettaglio, poiché sappiamo che il gioco è stato giocato da un numero molto inferiore di persone rispetto al grande successo di Witcher 3, ma non preoccupatevi!

The Witcher ha come protagonista il burbero Geralt, ambientato nel periodo successivo ai libri di Andrzej Sapkowski, per dare un po' di libertà narrativa alla Fool's Theory.

Racconta una storia un po' più semplice rispetto a The Witcher 2 o 3, ambientata nella città di Vizima e nei suoi dintorni. Geralt è colpito da amnesia, che Triss Merigold e altri alleati cercano di aiutare a risolvere, mentre nella zona infuria un conflitto tra fanatici religiosi e combattenti per la libertà degli elfi.

La situazione è prevedibilmente cruda e ci sono molte missioni moralmente torbide da seguire, in un mondo che è molto più stretto e più piccolo di quelli che lo hanno seguito in termini di portata.

Il gioco si ricollega direttamente agli eventi di The Witcher 2, che, senza sorpresa, confluisce in The Witcher 3, quindi è un gioco abbastanza naturale per chi vuole vedere una prima parte della storia di Geralt.

Il gameplay del remake di The Witcher

Il gioco originale di The Witcher è piuttosto goffo rispetto ai giochi che l'hanno seguito: si controlla in modo goffo e i valori di produzione sono nettamente inferiori a quelli dei suoi sequel.

Detto questo, ci sono ancora alcuni evidenti elementi comuni che lo rendono un diamante grezzo. Si continua a controllare Geralt che si muove nel mondo in terza persona (era disponibile una modalità isometrica, ma ci aspettiamo che venga abbandonata), parlando con le persone e raccogliendo missioni e informazioni.

L'esplorazione è intervallata da combattimenti a base di spada e magia, che vi vedranno impegnati a fare a pezzi i vostri nemici e a usare i segni del Witcher per intrappolarli o danneggiarli a vostro piacimento.

Il combattimento era un punto debole nell'originale, ma è stato enormemente migliorato quando sono state applicate le principali patch di The Witcher 3, e immaginiamo che le cose non potranno che migliorare quando il remake sarà pronto.

Una domanda che ci interessa è se avrà gli stessi sistemi di gioco di The Witcher 4, anch'esso in lavorazione, o se sarà distinto e a sé stante - immaginiamo che ci siano vantaggi sia nella coerenza che nella diversità su questo fronte.

Ci sono molti modi in cui il gioco potrebbe essere modernizzato, dall'ampliamento del mondo e delle dimensioni alla riduzione dei tempi di caricamento e delle barriere. Si spera che venga abbandonato anche il suo approccio estremamente antiquato alle storie d'amore e alle donne.

