Valve ha depositato un nuovo marchio di gioco e la gente vuole Half-Life 3

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Valve ha richiesto un nuovo marchio per "software di gioco per computer" e, com'è prevedibile, tutti vogliono che sia per Half Life 3. Purtroppo, sembra improbabile. Ma possiamo tutti sperare, giusto?

Trattandosi di una richiesta di marchio, non sappiamo molto su cosa Valve stia giocando. La richiesta è ancora in fase di elaborazione da parte dell'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti, ma sappiamo che si tratta di qualcosa chiamato Neon Prime e che ha a che fare con "software per giochi per computer, software per giochi elettronici, software per videogiochi, programmi per giochi per computer scaricabili via Internet".

Si tratta di un'affermazione adeguatamente vaga, come lo sono tutte le domande di brevetto. Ma suggerisce che c'è qualcosa di nuovo in cantiere - si fa per dire - ma finora ci sono poche indicazioni che sia legato ad Half-Life, nonostante le nostre speranze e i nostri sogni. Secondo alcune voci di Reddit, Valve starebbe lavorando non solo a un nuovo gioco, ma a una nuova serie di giochi. Non ci resta che aspettare e vedere.

Tuttavia, a costo di ridimensionare le aspettative, è importante ricordare che questo brevetto potrebbe riguardare sia un nuovo strumento di sviluppo che un gioco vero e proprio. Se Valve avesse ideato un modo speciale per creare giochi specifici per il suo Steam Deck, probabilmente avrebbe brevettato lo strumento in questione. Quindi, per quanto ci piacerebbe dire che Half-Life 3 è confermato, al momento siamo lontani da questo punto.

Ma comunque. Quanto sarebbe bello se potessimo tornare a immergerci nel mondo di Half Life? Molto bello, ecco quanto.

Scritto da Oliver Haslam.