Roblox ha un nuovo gioco per la Coppa del Mondo con il supporto della FIFA... bowling

(Pocket-lint) - A poche settimane dalla Coppa del Mondo FIFA del Qatar, l'organo di governo del calcio ha rilasciato il suo gioco ufficiale, ed è nel mondo di Roblox.

In seguito all'inasprimento dei rapporti tra EA e FIFA - che ha fatto sì che l'anno prossimo non ci sarà alcun gioco di calcio FIFA - i leader di questo sport si sono rivolti a Roblox in cerca di aiuto. Il risultato è FIFA World, un gioco di Roblox che permette ai giocatori di fare ogni genere di cose, come giocare a tutto tranne che al calcio.

Un comunicato stampa della FIFA elogia la "partnership rivoluzionaria" che consentirà ai giocatori di accedere gratuitamente a FIFA World tramite Roblox. Quando i giocatori si registreranno, potranno fare diverse cose, come giocare a footbowling, guardare i contenuti della videoteca di FIFA+ e raccogliere adesivi di gioco che sono stranamente sponsorizzati da VISA, tra tutte le aziende. È una cosa strana, ma la FIFA sembra molto entusiasta.

FIFA 23 riceverà la Coppa del Mondo come aggiunta scaricabile nelle prossime settimane. Ma non si tratta di una partita di footbowling, vero?

Il motivo per cui la FIFA ha scelto di collaborare con Roblox è ovvio. Con 50 milioni di utenti giornalieri, probabilmente tutti appartenenti alla fascia demografica più giovane, ha senso. La FIFA, spesso accusata di essere fuori dal mondo, vuole entrare in contatto con i giovani. Ma è questo il modo per farlo?

Pensiamo che si tratti almeno di un passo nel metaverso, qualcosa in cui anche altre aziende si sono cimentate negli ultimi mesi.

Potete scoprirlo da soli: FIFA World è disponibile da oggi.

