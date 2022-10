CD Projekt Red sta lavorando a diversi giochi, tra cui una nuova trilogia di Witcher

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red ha scritto su Twitter per annunciare che sta lavorando a diversi nuovi giochi, tra cui il sequel di Cyberpunk 2077, una nuova trilogia di Witcher e una nuova IP con il nome in codice di Hadar.

Sembra che ci siano diversi progetti in cantiere per i fan.

Nuova trilogia di Witcher

È passato molto tempo dall'uscita di The Witcher 3 Wild Hunt, ma da tempo sappiamo che CD Projekt Red aveva in programma un nuovo gioco dei Witcher dopo aver terminato Cyberpunk 2077. In effetti, non è nemmeno la prima volta che sentiamo parlare di una nuova trilogia.

Ora, però, abbiamo un'ulteriore conferma dei piani e anche maggiori dettagli.

Polaris è il nome in codice del prossimo capitolo della serie di giochi The Witcher, che abbiamo recentemente annunciato essere in pre-produzione. È l'inizio di una nuova saga: vogliamo pubblicare altri due giochi di The Witcher dopo Polaris, creando una nuova trilogia di RPG AAA. pic.twitter.com/898Ez6Yk79- CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 4 ottobre 2022

CD Projekt Red ha dichiarato che il primo capitolo della serie ha il nome in codice Polaris e che sarà un nuovo titolo RPG tripla A. Sono in lavorazione anche altri giochi di Witcher, tra cui Canis Majoris, un gioco di Witcher a tutti gli effetti sviluppato da un altro studio.

Nel frattempo, lo studio di CD Projekt Red, The Molasses Flood, sta lavorando a un'audace uscita nell'universo di The Witcher , dal nome in codice Sirius, che prevede un'esperienza multigiocatore e una storia per giocatore singolo.

Per questi giochi, tuttavia, ci sarà da aspettare, poiché si dice che il piano prevede di rilasciarli nell'arco di sei anni.

Sequel di Cyberpunk

Oltre ai nuovi giochi Witcher, CD Projekt Red ha annunciato di essere al lavoro su un sequel completo di Cyberpunk 2077 con il nome in codice Orion.

Orion è il nome in codice del nostro prossimo gioco Cyberpunk, che porterà avanti il franchise Cyberpunk e continuerà a sfruttare il potenziale di questo oscuro universo futuro. pic.twitter.com/JoVbCf6jYZ- CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 4 ottobre 2022

L'uscita originale potrebbe aver avuto un inizio difficile, ma da allora è stata più volte ritoccata e per questo è cresciuta la sua popolarità. Cyberpunk 2077 riceverà presto dei contenuti aggiuntivi sotto forma di una grande espansione, ma i piani non si fermano qui.

I piani futuri prevedono l'introduzione di esperienze multigiocatore e di continuare a sfruttare "il potenziale di questo oscuro universo futuro". Quindi, per i fan del gioco, c'è molto altro da aspettarsi.

Una nuova IP - Hadar

Come se questi annunci non bastassero, la società ha anche rivelato che sta lavorando a una nuova IP:

Hadar è il nome in codice di una terza IP, completamente distinta, creata da zero all'interno di CDPR. Il progetto è nelle prime fasi del processo creativo, il che significa che non stiamo ancora sviluppando alcun gioco, ma stiamo lavorando esclusivamente sulle fondamenta di questa nuova ambientazione. pic.twitter.com/1LdoXSTniv- CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 4, 2022

Con il nome in codice Hadar, si dice che questo nuovo progetto sia un'IP completamente nuova creata da zero. Si tratta di un progetto ancora in fase embrionale, quindi i dettagli sono scarsi, ma una cosa è chiara: CD Projekt Red fa sul serio.

