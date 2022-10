Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - A volte un trailer di debutto e il pedigree del team di sviluppo di un gioco sono sufficienti a farvi prestare molta attenzione, ed è proprio quello che è successo con The Finals.

Si tratta di uno sparatutto free-to-play di prossima uscita che porterà le ambientazioni distruttibili a livelli del tutto nuovi, e noi abbiamo tutti i dettagli che dovete sapere al riguardo, proprio qui.

Per altri giochi in arrivo, date un'occhiata alle nostre liste per PlayStation 5 o per Xbox Series X/S.

Il trailer di The Finals

The Finals ha debuttato nel 2022 con un trailer davvero impressionante, anche se molto breve, che potete vedere qui sotto.

Il trailer contiene una serie di scorci di gioco piuttosto intensi, quindi, nonostante sia piuttosto breve, c'è molto da digerire.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Data di uscita di The Finals

Non abbiamo ancora una data di uscita per The Finals: il primo trailer, tuttavia, è etichettato come "Pre-alpha".

Ciò significa che il gioco dovrebbe essere ancora molto lontano dall'uscita, per quanto la sua grafica possa sembrare gradevole in questa fase, mentre una beta è un momento più tipico per mostrare le prime fasi di gioco.

È comunque possibile iscriversi a una serie di playtest in corso su Steam, se si è giocatori di PC e si vuole dare un'occhiata a come si sta sviluppando The Finals in questo momento.

Nel complesso, saremmo molto sorpresi se The Finals uscisse completamente prima della fine del 2023, ma non si può mai sapere quanto velocemente o lentamente si muoverà lo sviluppo di un determinato progetto.

Piattaforme di The Finals

The Finals è stato annunciato per PC e console, anche se non è ancora stato specificato per quali console.

In base alla distruzione e alla fedeltà grafica mostrata nel trailer, però, pensiamo che sia abbastanza sicuro che The Finals non finirà su PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch, poiché è probabile che sia semplicemente troppo impegnativo per l'hardware più vecchio.

Se giocate su PlayStation 5 o Xbox Series X/S, invece, dovreste essere al sicuro.

Il gameplay di The Finals

The Finals è uno sparatutto multigiocatore giocato in grandi arene con livelli di distruzione quasi senza precedenti. Si gioca in squadre da tre, con quattro squadre che si sfidano in ogni partita.

Un team di sviluppatori ex-Dice sta riportando in auge ciò che i giocatori amavano delle iterazioni di Battlefield come Bad Company 2, consentendo di demolire completamente edifici e aree con gli esplosivi, modificando il campo di battaglia e garantendo un'enorme flessibilità tattica.

Tuttavia, non si tratta di un simulatore di guerra con la faccia di bronzo. The Finals è ambientato in un futuro satirico in cui si compete in un enorme gioco a premi, combattendo contro altre squadre per accaparrarsi il bottino e depositarlo in luoghi prestabiliti.

Avrete accesso ad armi moderne come mitragliatrici e lanciarazzi, oltre a opzioni classiche come le katane per combattimenti più ravvicinati, ma potrete anche selezionare diversi personaggi per approcci differenti. Il trailer mostra una pistola di gommapiuma usata per creare coperture e nuovi percorsi, quindi le cose possono chiaramente diventare belle e fantascientifiche.

I migliori giochi per Nintendo Switch 2022: i migliori titoli per Switch che ogni giocatore deve possedere Di Max Freeman-Mills · 1 settembre 2022 La nostra guida ai migliori giochi per Switch: esclusive, titoli indipendenti, titoli per giocatore singolo e multigiocatore.

Ogni "corporatura" avrà attributi diversi per giocare in modi diversi, il che sembra intrigante.

Man mano che si ottiene successo, Embark afferma che si attireranno sponsorizzazioni e nuove opzioni di personalizzazione per rendere il proprio combattente davvero unico, qualcosa di familiare ai fan dei giochi di corse, e ci piace il modo in cui questo potrebbe influire sulla scelta dei cosmetici nel gioco.

A quanto pare, inoltre, ogni arena sarà basata su un luogo iconico, quindi potreste sentirvi come se steste facendo esplodere un elegante arrondissement di Parigi o qualche altro luogo glamour mentre giocate.

Tuttavia, ci sono ancora molte cose che non sappiamo su The Finals, tra cui se ci saranno meccaniche di respawn per tornare a giocare e quanto sarà grande ogni mappa, quindi non vediamo l'ora di saperne di più nei mesi a venire.

Scritto da Max Freeman-Mills.