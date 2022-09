Steam Deck vs. Nintendo Switch vs. Logitech G Cloud Gaming Handheld

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se state pensando di acquistare una console portatile per il gioco, ci sono alcune opzioni che vale la pena prendere in considerazione. Ognuna con un proprio fascino in termini di specifiche, caratteristiche e capacità di gioco.

Molti considerano il Nintendo Switch come l'attuale campione del settore delle console portatili di gioco e sono disponibili diverse versioni di questa console, tra cui lo Switch Lite, lo Switch originale e lo Switch OLED.

Se siete giocatori di PC, tuttavia, lo Steam Deck di Valve potrebbe essere un'opzione più interessante, con una maggiore potenza sotto il cofano e una gamma più ampia di giochi disponibili.

Il Logitech G Cloud Gaming Handheld è un'opzione interessante che consente di accedere a servizi di gioco cloud come Nvidia GeForce Now e Xbox Cloud Gaming.

Quale console è la scelta giusta per voi? Continuate a leggere per scoprirlo.

Quanto costano le console portatili?

Il Nintendo Switch è disponibile in tre diverse fasce di prezzo, a seconda del modello desiderato:

Lo Steam Deck di Valve ha attualmente un prezzo che varia a seconda delle dimensioni dello storage e di altri miglioramenti minori. Il modello superiore, ad esempio, presenta un vetro antiriflesso di qualità superiore e alcuni bonus digitali:

Steam Deck 64GB - £349/$399

Steam Deck 256GB - € 459/€ 529

Steam Deck 512GB - € 569/€ 649

Il Logitech G Cloud Gaming Handheld è disponibile per il pre-ordine a 299,99 dollari negli Stati Uniti, ma avrà un prezzo superiore quando sarà completamente disponibile (329 dollari). Al momento è disponibile una sola versione, quindi la confusione è minore.

Le differenze di prezzo tra i tre dispositivi sono notevoli, ma anche l'esperienza di gioco è molto diversa. Lo Steam Deck ha componenti onboard più potenti e la possibilità di giocare a più giochi tripla A rispetto allo Switch, ma soffre nel reparto della durata della batteria.

A quali giochi si può giocare?

Il Nintendo Switch è in circolazione da un po' di tempo e come tale ha accumulato una buona libreria di giochi, tra cui alcuni classici molto amati come Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing e altri ancora.

Oltre a vari giochi Nintendo, la popolare console portatile ha anche diversi titoli di terze parti disponibili, come The Witcher 3, Hitman 3, Skyrim e Alien Isolation.

Steam Deck di Valve ha forse la meglio, perché ha accesso allo Steam Store e a un gran numero di giochi per PC disponibili. Vale la pena notare che Steam Deck non è in grado di eseguire tutti i giochi presenti su Steam, ma l'elenco dei giochi giocabili è in continua espansione ed è possibile verificare facilmente quali giochi funzionano prima di acquistarli.

Alcuni giochi sono più adatti al mouse e alla tastiera e semplicemente non funzionano bene su un palmare, ma se un gioco supporta l'input del controller probabilmente funzionerà bene anche su Steam Deck. Lo Steam Deck ha un altro vantaggio: se si dispone di un buon PC da gioco e di una connessione Wi-Fi domestica decente, è possibile eseguire lo streaming dei giochi dal PC, risparmiando così la durata della batteria e migliorando le prestazioni.

Il palmare Logitech G Cloud Gaming offre una serie di modi diversi per giocare. Esegue Android 11 con accesso al Google Play Store e ai giochi presenti.

Il suo vero scopo è però il gioco basato sul cloud. Il palmare è dotato di serie di accesso a Nvidia GeForce Now e Xbox Cloud Gaming. Se si paga per l'accesso a questi servizi, si può potenzialmente accedere a migliaia di giochi senza doverli acquistare singolarmente.

Funziona anche con Steam Link come standard, quindi se siete giocatori di PC potete utilizzare il vostro PC per lo streaming dei giochi mentre siete a casa e giocare in questo modo. Potenzialmente, il Logitech G Cloud Gaming Handheld offre il maggior numero di giochi con un costo inferiore rispetto alle altre console. Tuttavia, dovrete pagare degli abbonamenti.

Immagini dello schermo

Steam Deck: schermo LCD IPS da 7 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel; rapporto di aspetto 16:10, 60Hz

Nintendo Switch Lite: schermo LCD da 5,5 pollici con risoluzione di 1.280 x 720 pixel

Nintendo Switch: schermo LCD da 6,2 pollici 1.280 x 720

Nintendo Switch OLED: schermo da 7 pollici 1.280 x 720

Logitech G Cloud Gaming Handheld: Pannello LCD IPS da 7 pollici, rapporto 1920 x 1080 FHD 16:9, 60Hz

In termini di dimensioni dello schermo, i tre portatili sono più o meno paragonabili, anche se lo Switch originale e lo Switch Lite sono leggermente più piccoli.

La console Logitech G ha la migliore risoluzione ed è in grado di funzionare a 1080p, ma il modello Switch OLED potrebbe essere più interessante perché lo schermo OLED rende i colori più vivaci e accattivanti.

La grafica è un aspetto interessante. Come abbiamo detto, lo Steam Deck ha il miglior hardware di calcolo all'interno del suo telaio e quindi può eseguire giochi a un FPS più alto rispetto allo Switch e anche giochi più impegnativi. Ancor di più se si effettua lo streaming dal proprio PC.

Il Logitech G Cloud Gaming Handheld si avvale anche di hardware di gioco esterno, quindi se si dispone di una buona rete si può in teoria ottenere la migliore esperienza su questo palmare.

L'esperienza varia naturalmente a seconda del gioco che si sta svolgendo.

Prestazioni e specifiche

Steam Deck: APU AMD; CPU: Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5GHz (fino a 448 GFlops FP32); GPU: 8 RDNA 2 CUs, 1,0-1,6GHz (fino a 1,6 TFlops FP32), 16GB LPDDR5 di RAM onboard, varie dimensioni di storage

Nintendo Switch Lite: chipset Nvidia Tegra personalizzato, 32 GB di memoria interna

Nintendo Switch: Chipset Nvidia Tegra personalizzato, memoria interna da 32 GB

Nintendo Switch OLED: Chipset Nvidia Tegra X1 personalizzato, memoria interna da 64 GB

Logitech G Cloud Gaming Handheld: Processore Qualcomm Snapdragon 720G, CPU Octa-core fino a 2,3GHz, 4GB di RAM LPDDR4x, 64GB di memoria interna

Lo Steam Deck di Valve vanta un hardware che include una CPU Zen 2 e una GPU RDNA 2. Per questo motivo ha la maggiore potenza di elaborazione di questi dispositivi. Ne ha bisogno anche per eseguire i giochi per PC in modo nativo sulla console portatile.

Se è possibile giocare agli stessi giochi sia su Steam Deck che su Switch, le specifiche di Steam Deck consentono un'esperienza di gioco molto più fluida e piacevole alla vista. In teoria, lo stesso si può dire del Logitech G Cloud Gaming Handheld, a patto che la connessione sia sufficientemente forte e veloce per eseguire i giochi via cloud con le impostazioni più elevate.

Tuttavia, c'è molto da dire sui giochi progettati specificamente per una console. In altre parole, i giochi progettati specificamente per la Switch avranno probabilmente meno problemi di quelli realizzati per un PC e poi eseguiti su una console portatile.

Durata della batteria

Steam Deck: 5313 mAh di batteria agli ioni di litio

Nintendo Switch Lite: batteria agli ioni di litio da 3570 mAh

Nintendo Switch: batteria agli ioni di litio da 4310 mAh

Nintendo Switch OLED: batteria agli ioni di litio da 4310 mAh

Logitech G Cloud Gaming Handheld: 6000mAh batteria ai polimeri di litio

La durata della batteria è una parte importante dell'esperienza di gioco delle console portatili. Ci sono affermazioni azzardate anche sulla durata di ciascuna di queste console.

Valve afferma che la durata della batteria dello Steam Deck può variare da due a otto ore. Di solito la durata si aggira intorno alle tre ore, ma si può ottenere di più regolando le impostazioni FPS, abbassando la luminosità, giocando a giochi meno impegnativi, effettuando lo streaming dal PC e altro ancora.

Di solito Nintendo Switch riesce a trascorrere tra le tre e le cinque ore prima di dover essere ricaricato. Questo dato varia da modello a modello, ma è più consistente.

Il Logitech G Cloud Gaming Handheld dichiara un'autonomia di 10 ore. Non abbiamo ancora avuto modo di testarlo, ma dato che il gioco si basa principalmente sul cloud, dovrebbe consumare meno energia e quindi durare di più rispetto agli altri palmari.

Differenze di progettazione

Abbiamo già mostrato che ci sono alcune somiglianze tra queste console portatili. Sono tutte dotate di touchscreen e di una disposizione dei pulsanti familiare, oltre che di stick di controllo, jack per le cuffie e porte USB.

Il Nintendo Switch è dotato di un dock che può essere collegato al televisore come standard. Lo Steam Deck non è dotato di dock, ma è in arrivo un dock che consente di collegarlo a un televisore o a un monitor di gioco, se lo si desidera.

Con più hardware interno, Steam Deck è un po' più grande e più pesante di Nintendo Switch e della console portatile Logitech G Cloud Gaming. Lo Steam Deck pesa 669 grammi, il Nintendo Switch OLED 442 grammi e la console portatile Logitech G 463 grammi.

Lo Steam Deck è un po' più ingombrante rispetto agli altri, ma è comunque comodo da usare e la custodia in dotazione è il modo ideale per trasportarlo senza problemi.

Steam Deck dispone anche di un paio di trackpad che possono essere utilizzati per controlli più granulari e per fare clic come un mouse quando necessario.

Conclusione

Ovviamente è difficile scegliere un vincitore, poiché la console portatile più adatta a voi dipende da come intendete giocare. Se vi piace giocare in movimento con qualcosa di portatile, la Switch è un'opzione logica, mentre se volete qualcosa di leggero da usare in casa con accesso a un'ampia gamma di giochi, la console portatile Logitech G ha senso. Se volete giocare a giochi per PC seri in qualsiasi stanza della casa, scegliete Steam Deck.

Scritto da Adrian Willings.