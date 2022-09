Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Tekken è uno dei franchise più influenti e ricchi di storia nella storia dei giochi di combattimento, ma sono passati ben sette anni dall'uscita dell'ultimo gioco della serie.

Questo spiega l'enorme entusiasmo che si è generato quando Tekken 8 è stato annunciato nel settembre 2022, e noi abbiamo tutti i dettagli sul gioco proprio qui. Se siete alla ricerca di altri titoli, date un'occhiata alla nostra lista dei giochi più interessanti in arrivo per PlayStation 5, qui.

Tekken 8 trailer

Nonostante il tempo trascorso dall'ultimo gioco di Tekken, Tekken 8 non era ancora stato oggetto di grandi indiscrezioni, quindi è stata una sorpresa importante e gradita quando Sony lo ha incluso nella trasmissione State of Play del settembre 2022.

Non si tratta nemmeno di un piccolo teaser trailer! Include un paio di minuti di filmati in-engine, che forse non sono un vero e proprio gameplay, ma sono abbastanza vicini da stuzzicare il nostro appetito.

Data di uscita di Tekken 8

L'unica grande delusione di questo bel trailer arriva alla fine: invece di una qualsiasi finestra di uscita, anche se molto lontana, il trailer dice semplicemente di "rimanere sintonizzati" per ulteriori informazioni.

Siamo onesti: chiunque sia ottimista sulle date di uscita dei videogiochi probabilmente non è in circolazione da molto tempo. Ciò significa che la prima data realistica in cui ci si può aspettare Tekken 8 è la fine del 2023, mentre il 2024 è un'opzione molto realistica (anzi, probabile).

Ciò significa che siamo ancora lontani dall'uscita del gioco, ma non si sa mai: forse tutto cambierà con un annuncio a sorpresa.

Piattaforme di Tekken 8

Sebbene sia stata la Sony a togliere il velo a Tekken 8, il gioco non sarà un'esclusiva della sua console PlayStation 5.

Tekken 8 arriverà invece su tutte le console PS5, Xbox Series X/S e PC, diventando così un titolo completamente next-gen.

Il gioco non arriverà su PS4 o Xbox One e sarà troppo potente per Nintendo Switch, il che è una buona cosa per chiunque voglia prendere un gioco di combattimento visivamente impressionante prima o poi.

Storia e gameplay di Tekken 8

Tekken ha una storia piuttosto labirintica da seguire (come spesso accade nel genere dei picchiaduro), ma l'unico trailer in circolazione per Tekken 8 ci dà alcuni solidi indizi sulla sua direzione.

Il filmato mostra un combattimento massiccio tra il protagonista della serie Jin Kazama e suo nonno Kazuya Mishima, che non dimostra esattamente la sua età.

Il Gene del Diavolo che entrambi possiedono sarà probabilmente ancora una volta al centro della storia, con Jin che si sforzerà di usare il Gene a fin di bene, nonostante sia difficile da controllare. Naturalmente ci sarà anche un cast più ampio con cui interagire, quindi la storia sarà sicuramente piacevole e coinvolgente.

Per quanto riguarda il gameplay, anche se il trailer potrebbe sembrare un vero e proprio combattimento nel gioco, non è proprio così. Si tratta del motore di gioco in movimento, che gira a 60 FPS su PS5, ma è una versione leggermente tagliata di un combattimento che non rappresenta del tutto il gameplay reale.

Tuttavia, l'aspetto è splendido e dovrebbe essere abbastanza vicino all'aspetto del gioco quando lo si gioca davvero, il che è impressionante. Inoltre, mostra alcuni attacchi davvero potenti che aumentano di potenza con il progredire del combattimento.

Lo stage in cui si combatte è davvero dinamico e presenta molti elementi di sfondo, quindi tenetelo d'occhio quando lo riguarderete, ma dovremo ancora aspettare i filmati di gioco veri e propri prima di poter approfondire come Tekken 8 cambierà il gioco.

Il roster di Tekken 8

Come per ogni gioco di combattimento, una domanda fondamentale prima dell'uscita sarà sempre quella di quali personaggi, nuovi e vecchi, saranno inclusi come opzioni giocabili.

Nel caso di Tekken 8, per ora siamo all'oscuro di tutti i personaggi tranne due, quelli del primo trailer, Jin Kazama e Kazuya Mishima.

Oltre a questi due attaccabrighe, potrebbero esserci molti altri personaggi da controllare. Tekken 7 includeva anche un creatore di personaggi che permetteva di plasmare il proprio lottatore, quindi speriamo vivamente che sia nuovamente presente in Tekken 8.

