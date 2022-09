The Witcher 4 è solo il primo gioco di una nuova saga

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red non ha mai avuto paura di parlare dei suoi progetti prima che siano effettivamente usciti, e durante l'ultima conferenza stampa ha ribadito che vede un grande futuro per la serie Witcher.

Sappiamo che lo sviluppatore sta lavorando a un nuovo gioco ambientato nell'universo di The Witcher, e pare che sarà il primo di una nuova saga.

Il CEO Adam Kiciński ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul gioco durante la telefonata: "Abbiamo in mente più di un gioco. La prima saga era composta da tre giochi, quindi ora stiamo pensando a più di un gioco, ma siamo in pre-produzione del primo gioco della seconda saga di Witcher".

Si tratta di una notizia entusiasmante per tutti i fan dei giochi Witcher esistenti, anche se non fa che sottolineare qualcosa che CD Projekt Red aveva già lasciato intendere.

Il fatto che il titolo sia ancora in fase di pre-produzione, tuttavia, significa che siamo ancora molto lontani dal poterne vedere un filmato, per non parlare di giocarci, quindi i fan dovrebbero prepararsi a una lunga attesa.

Considerata la debacle del lancio di Cyberpunk 2077, è anche lecito supporre che CD Projekt Red si assicurerà che il prossimo gioco importante che rilascerà sia completamente rifinito prima di mandarlo in giro. Tuttavia, Cyberpunk 2077 ha almeno ricevuto il suo principale contenuto scaricabile per la storia, sotto forma di Phantom Liberty.

Scritto da Max Freeman-Mills.