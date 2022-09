Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'originale Alone in the Dark è un classico dei giochi horror, che gioca con la vostra mente mentre esplorate una villa della Louisiana, ma ha anche 30 anni.

Per alcuni lettori potrebbe essere difficile da credere, ma questo rende meno sorprendente il fatto che ora ci sia un altro gioco Alone in the Dark, con lo stesso nome. Ecco tutti i dettagli principali.

-

Non c'è ancora una data di uscita per Alone in the Dark: l'annuncio non è stato accompagnato da una data.

Si presume che questo significhi che il gioco potrebbe arrivare sul mercato verso la fine del 2023, ma è anche possibile che sia più lontano.

Finora è stato pubblicato un solo trailer di Alone in the Dark, che potete vedere qui sotto.

Mostra alcuni scorci di gioco, cosa gradita per un reveal trailer. È possibile vedere un paio di diversi personaggi giocabili, oltre a una serie di nemici e armi.

Il reboot di Alone in the Dark è stato confermato per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, quindi non arriverà sulle vecchie generazioni di hardware a meno che non ci siano cambiamenti in tal senso.

L'originale Alone in the Dark era ambientato in una villa della Louisiana chiamata Decerto, e dal trailer qui sopra e dalle informazioni rilasciate finora è chiaro che torneremo di nuovo in quella stessa casa tentacolare, o almeno con lo stesso nome.

Sappiamo che nel gioco sarà possibile vestire i panni di due diversi personaggi e le parole di THQ fanno pensare che si potrà scegliere tra i due piuttosto che passare da uno all'altro: "Si potrà giocare nei panni di Edward Carnby o di Emily Hartwood".

Dal trailer sembra che almeno Edward Carnby possa essere perseguitato da una ragazzina (a meno che non sia davvero lì a parlare con lui), ed è chiaro che le cose diventeranno molto inquietanti e depravate man mano che i misteri di Decerto verranno lentamente svelati.

In ogni caso, sembra che la possibilità di vivere la trama attraverso gli occhi di ciascuno dei due personaggi, che a quanto pare interagiranno tra loro a prescindere da chi si sta giocando, offrirà un notevole valore di rigiocabilità.

L'originale Alone in the Dark, risalente agli albori dei giochi in 3D, è una storia lenta e ponderosa che tuttavia diventa piacevole e inquietante, con alcuni trucchi memorabili.

Dai filmati che abbiamo visto, sembra che il nuovo gioco sarà un po' più in linea con un titolo moderno di Resident Evil, con molte sparatorie da fare e alcune armi da esplorare.

Nel trailer si vedono anche diversi nemici, da uno scheletro a un piccolo e inquietante rettile strisciante, quindi si presume che ci siano un bel po' di mostri da incontrare e sconfiggere o da cui fuggire.

Inoltre, possiamo dare una rapida occhiata ad alcune ambientazioni, tra cui un'area cittadina dall'aspetto più ampio, per cui possiamo scommettere che ci saranno molte aree diverse da esplorare e una certa varietà visiva nel corso del gioco.

Date un'occhiata a queste brillanti offerte sui portatili Nvidia RTX serie 30 Di Pocket-lint International Promotion · 13 Maggio 2022 Esistono portatili per tutte le tasche e le esigenze, ma tutti sono dotati di incredibili GPU Nvidia.

Scritto da Max Freeman-Mills.