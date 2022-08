Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo le Arctis Nova Pro e Nova Pro Wireless di fascia alta presentate all'inizio dell'estate, Steelseries ha appena lanciato alcune cuffie pronte per la console che probabilmente troveranno un pubblico un po' più ampio: le gamme Arctis Nova 7, Nova 1 e Nova 3.

Il modello Nova 7 è particolarmente accattivante grazie all'aggiunta di un dongle multipiattaforma che consente il funzionamento wireless con le console Xbox e PlayStation, oltre che con PC, Switch e altre piattaforme.

Si tratta di un'operazione che Steelseries ha realizzato per la prima volta un paio di anni fa con le Arctis 1 Wireless per Xbox, e da allora aspettavamo che arrivasse su un paio di cuffie di qualità superiore.

Ciò significa che le versioni specifiche per Xbox e PlayStation che Steelseries sta lanciando sul mercato si differenziano quasi esclusivamente per l'aspetto estetico, senza alcuna compatibilità tecnica, a parte una: la versione Xbox è dotata di un selettore Chatmix, mentre la versione PlayStation ha un selettore sidetone.

Al prezzo di 179,99 dollari o 174,99 sterline, il Nova 7 perde alcune delle caratteristiche del Nova Pro Wireless, tra cui la batteria sostituibile e la cancellazione attiva del rumore, ma mantiene un nuovo design elegante che, come possiamo confermare, è davvero comodo.

La batteria ha un'autonomia davvero solida, con una durata stimata di 38 ore, insieme al Bluetooth multi-sorgente per l'audio misto, e ha un selettore del volume su un padiglione auricolare, come ci si aspetterebbe.

I modelli Arctis Nova 1 e 3, invece, si collocano in una fascia di prezzo più bassa e offrono l'audio via cavo, mentre il Nova 3 è dotato di illuminazione RGB per giustificare il prezzo più elevato.

È possibile consultare l'intera gamma di cuffie sul sito Web di Steelseries, qui, per vedere tutte le specifiche precise di ciascun modello.

