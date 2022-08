Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Lo sviluppatore di PUBG Mobile, Krafton, ha creato una "influencer virtuale" che condividerà video e foto su YouTube e Instagram.

Sviluppata utilizzando tecnologie di deep learning e iperrealismo, Ana diffonderà "gioia e felicità attraverso la musica e l'intrattenimento", anche se non sappiamo ancora cosa comporterà.

Tuttavia, abbiamo un nuovo video teaser che mostra quanto Ana sia realistica, oltre ad alcune foto sulla sua pagina Instagram.

È ancora presto per il nuovo poster, visto che al momento di andare in stampa non ha ancora ricevuto alcun commento. Krafton spera chiaramente che ci sia molto impegno in seguito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANA (@the.official.ana)

In tutta onestà, a parte un'ottima tech demo dello studio sudcoreano, non siamo molto sicuri dello scopo di Ana. Tuttavia, lo sviluppatore ha fatto un buon lavoro con le animazioni finora e siamo abbastanza incuriositi da vedere cos'altro ha nella manica.

La qualità è decisamente elevata quando si parla di influencer virtuali (e ce ne sono già alcuni). Ma vediamo se anche i contenuti che pubblica sono all'altezza.

Nelle prossime settimane vedremo di più sulle sue imprese.

Scritto da Rik Henderson.