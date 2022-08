In arrivo un nuovo gioco di South Park, sviluppato internamente e in 3D

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - THQ Nordic ha annunciato un nuovo gioco di South Park durante il suo showcase livestream nel fine settimana, ma i dettagli effettivi sono ancora pochi.

Sviluppato da South Park Digital Studios, il gioco è stato presentato alla fine dell'evento con il solo logo dello sviluppatore e una breve voce fuori campo.

Non si sa ancora se si tratterà di un seguito RPG di The Stick of Truth e The Fractured but Whole, anche se VGC riporta che si tratterà di un titolo in 3D anziché utilizzare personaggi piatti come nella serie TV animata.

Entrambi i giochi sono stati sviluppati fuori sede per Ubisoft, mentre il primo doveva essere pubblicato da THQ prima del fallimento.

Ora la società che è sorta sulle sue ceneri si occupa della pubblicazione di quest'ultimo gioco.

Se volete recuperare le numerose serie televisive prima dell'uscita del nuovo gioco di South Park, Paramount+ ha l'intero catalogo disponibile in streaming. Ci sono anche diversi nuovi film in fase di realizzazione per la piattaforma.

THQ Nordic ha anche utilizzato il suo evento per annunciare un reboot di Alone in the Dark, la serie horror stealth precedente a Resident Evil. Inoltre ha mostrato un filmato di AEW: Fight Forever, il nuovo gioco di wrestling di Yuke's basato sulla promozione rivale della WWE, All-Elite Wrestling.

Scritto da Rik Henderson.