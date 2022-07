Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Elden Ring è un gioco brillante e consente di giocare in una vasta gamma di modi, compresa l'opzione di giocare insieme ad amici o sconosciuti online, ma il sistema per farlo non è del tutto semplice.

Mentre altri giochi hanno inviti e menu semplici, Elden Ring è più che diverso. Ecco tutti i dettagli su come giocare con altre persone online.

In Elden Ring il multigiocatore funziona attraverso i segni di evocazione, segni che potete lasciare sul terreno nel gioco o che trovate lasciati per voi. Tuttavia, è possibile vederli solo se si utilizza un oggetto chiamato Furlcalling Finger Remedy.

Questi segni vi permettono di essere evocati da altri giocatori o di evocarli voi stessi. Potete evocare fino a due alleati nella vostra partita, ma questo vi apre anche all'invasione di giocatori ostili, come contropartita.

I giocatori evocati vi accompagneranno fino alla vostra morte o fino a quando non sconfiggerete un boss insieme: sono intesi come aiuto per superare i momenti difficili, piuttosto che come compagni costanti.

In pratica, per accedere al multiplayer di Elden Ring sono necessari alcuni oggetti di gioco. Li elenchiamo di seguito.

Rimedio per il dito che chiama le pellicce: questo oggetto, la cui ricetta può essere acquistata dal mercante Kale all'inizio del gioco, consente di vedere i segni di evocazione degli altri giocatori sul terreno in oro e di interagire con essi per evocare i giocatori in questione. L'oggetto viene consumato quando si riesce a evocare qualcuno.

Dito appannato: Questo oggetto permette di lasciare il proprio segno di evocazione sul terreno, per essere evocato dai giocatori che lo incontrano, se lo desiderano. Può essere usato all'infinito senza essere consumato.

Piccola Effigie d'oro: invia un gruppo di segni di evocazione a diverse pozze per consentire ai giocatori di evocarvi da una gamma più ampia di luoghi, se non vi interessa dove aiutate. Ha anche usi infiniti.

Dito severo: Questo oggetto vi permette di ritirarvi dalla partita di un giocatore dopo essere stati evocati o di liberarvi di quelli che avete evocato voi stessi. Ha usi infiniti.

Dito arricciato del Duellante / Dito del Ricusante: Pone il vostro segno di evocazione a terra. Invece di aiutarli, arriverete a tentare di duellare il giocatore che vi ha evocato, che vi inviterà. Ha usi infiniti.

Dito insanguinato: Si tratta di un tentativo di invadere la partita di un altro giocatore, che al momento ha dei compagni evocati. Il vostro obiettivo è ucciderli. Il semplice Dito Sanguinario ha un utilizzo infinito, mentre le Dita Sanguinose Festering sono consumabili.

Ci sono diversi tipi di segnali di evocazione da conoscere a Elden Ring. Il più comune è un semplice segno d'oro, che assomiglia ai messaggi bianchi a parte il colore. Usando uno di questi segni potrete evocare un compagno di cooperativa per aiutarvi.

Se siete nello stesso gruppo multigiocatore di un giocatore o avete una password corrispondente, vedrete il suo segno circondato da un anello d'oro per farlo risaltare maggiormente.

Ci sono anche segni di evocazione rossi che richiamano un giocatore aggressivo che vuole combattere contro di voi: sono utili se volete giocare un po' di PvP o fare pratica con le vostre abilità.

Se volete giocare con un amico specifico, Elden Ring dispone di un sistema che vi permette di controllare meglio chi può vedere i vostri segnali di evocazione: le password.

Nel menu multigiocatore è possibile impostare due tipi di password, che spiegheremo di seguito.

Password multigiocatore: impostando questa password come quella dei vostri amici, vedrete solo i segnali di evocazione di coloro che vi corrispondono, rendendo molto più facile trovare i vostri amici nel gioco.

Password di gruppo multigiocatore: questo tipo di password è più libera e consente di unirsi ad associazioni per dare priorità agli altri giocatori che corrispondono alla password di gruppo nel mondo di gioco. Ciò significa che sarà più probabile vedere i loro messaggi, fantasmi, macchie di sangue e segni di evocazione.

Se state cercando di giocare con i vostri amici su piattaforme diverse, potreste chiedervi se sia possibile, ma purtroppo la risposta è no.

Elden Ring non ha un crossplay completo, anche se ha un cosplay generazionale all'interno degli ecosistemi.

Ciò significa che i possessori di Xbox Series X/S possono giocare con quelli di Xbox One, e lo stesso vale per i possessori di PS5 e PS4. I giocatori di PC, invece, sono nella loro fetta.

Quindi, se state cercando di connettervi a un amico che ha un sistema diverso, questo potrebbe spiegare perché non avete fortuna. Non ci aspettiamo che la situazione cambi, anche se sarebbe una piacevole sorpresa se ciò accadesse.

