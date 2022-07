Come respeccare in Elden Ring: Resettare le statistiche del personaggio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Uno dei modi in cui il magistrale Elden Ring di From Software rende un po' più facile per i giocatori attraversare il suo vasto mondo è quello di permettere di resettare le statistiche del personaggio se si pensa di aver assegnato alcuni punti in modo sbagliato durante i livelli.

Il sistema per farlo è però un po' oscuro, quindi se vi state chiedendo come funziona siete nel posto giusto.

Fortunatamente, la risposta è sì: è possibile effettuare il respec in Elden Ring e questo può essere di grande aiuto per superare le fasi finali più difficili del gioco.

Quando si effettua il respec, si riassegnano tutti i punti attributo guadagnati finora per il personaggio, il che significa che si ripristinano i valori di partenza.

Non è possibile scendere al di sotto dei valori minimi di partenza della classe scelta, ma da lì è possibile riorganizzare completamente i punti a proprio piacimento, per creare una build completamente diversa o semplicemente per ottimizzare quella a cui si sta puntando.

Ci sono due semplici ma impegnativi prerequisiti da soddisfare prima di poter iniziare a ricostruire il proprio personaggio a Elden Ring.

Innanzitutto, bisogna sconfiggere il secondo grande boss del gioco (secondo l'ordine di gioco più tipico): Rennala, Regina della Luna Piena, che risiede nell'Accademia di Raya Lucaria.

In secondo luogo, è necessario avere nell'inventario una Lacrima Larvale, un oggetto raro che si incontra occasionalmente nel mondo.

Una volta sconfitta, Rennala diventerà passiva e si rilasserà nell'arena del boss, dove potrete respeccare il vostro personaggio parlando con lei, scambiando una lacrima larvale ogni volta che vorrete farlo.

Rennala, che permette di respeccare dopo averla sconfitta, si trova nell'arena del boss alla fine dell'Accademia di Raya Lucaria, a Liurnia dei Laghi.

Il luogo di grazia in cui recarsi per effettuare il respec appare solo dopo averla sconfitta e si chiama Raya Lucaria Grand Library. Recatevi qui per parlare con lei e per effettuare il respec.

Durante il vostro viaggio nelle Terre di Mezzo vi capiterà spesso di imbattervi in nuovi equipaggiamenti, incantesimi o armi che non potete usare efficacemente perché non avete i requisiti minimi di statistica adeguati.

La riattualizzazione può spesso risolvere rapidamente il problema, anche se è meglio assicurarsi di voler spendere una Lacrima Larvale per l'esperimento.

Allo stesso modo, il sistema permette di fare tabula rasa per provare uno stile di gioco completamente nuovo, passando ad esempio da un forte utilizzatore di armi da mischia a un incantatore di magia, senza dover ricominciare il gioco da capo.

Se invece siete nella fase avanzata del gioco e avete una build che vi piace molto, ma vi rendete conto che in pratica non state usando alcune statistiche che avete livellato un po', potete fare un respec semplicemente per assegnare di nuovo quei punti alle vostre statistiche principali, ottimizzando così ulteriormente la produzione di danni o la difesa.

Nel mondo di Elden Ring c'è un numero limitato di Lacrime Larvali: ogni volta che si gioca (o in ogni ciclo di Nuova partita+) ce ne sono un bel po' da raccogliere, ma non ricompaiono finché non si inizia una nuova run-through.

L'elenco completo delle lacrime larvali che sono state trovate e che vi guidano verso di esse è disponibile sul wiki dei fan dell'Elden Ring, qui.

Se non ne avete ancora trovata una naturalmente, quell'elenco dovrebbe aiutarvi, e vi consigliamo anche di prenderle ogni volta che trovate un mercante che ne ha una in magazzino: non c'è niente di male ad avere delle Lacrime di riserva, dopotutto.

