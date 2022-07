Funko e gli ex sviluppatori di Lego creano un nuovo gioco Funko Pop

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Funko sta entrando nel settore dei videogiochi in collaborazione con uno studio fondato dall'ex boss di Traveller's Tales Jon Burton.

10:10 Games svilupperà innanzitutto un "platform d'azione AAA" per PC e console che sarà sicuramente basato sui Funko Pops, come Funko Freddy, la mascotte del marchio.

Considerando che Burton ha lavorato a un gran numero di giochi Lego nel corso degli anni, oltre a platform basati su proprietà Disney, è logico che la sua esperienza sarà utilizzata per creare qualcosa di simile per Funko.

"Creare prodotti iconici che colleghino emotivamente i fan ai loro fandom preferiti è fondamentale per ogni decisione sul portafoglio prodotti", ha dichiarato Andrew Perlmutter, CEO di Funko.

"Collaborando con 10:10 Games e utilizzando i migliori creatori del settore, avremo il talento necessario per creare giochi che riflettano il look and feel unico di Funko nelle sue linee e nei suoi prodotti".

L'uscita del primo gioco è prevista per il 2023, ma al momento non si sa molto altro. Inoltre, non ha ancora un titolo.

Tuttavia, ci sarà "un'importante integrazione di studi di terze parti" e sarà progettato per un pubblico di adolescenti, con una classificazione T negli Stati Uniti.

Funko si è già cimentata in passato nella concessione di licenze per i videogiochi, con Gears Pop! un'uscita particolarmente memorabile.

Una collaborazione con Xbox ha dato vita a un gioco di strategia che utilizza le versioni Pop dei personaggi di Gears of War. Rilasciato su iOS e Android nel 2019, non è più disponibile.

Scritto da Rik Henderson.