Destiny in arrivo su mobile, secondo un rapporto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Destiny potrebbe arrivare su iPhone e Android: un "gioco FPS mobile non annunciato" di Bungie è stato avvistato sulla pagina di un profilo LinkedIn.

Il profilo di uno degli artisti di NetEase Games spiega che il gioco è stato realizzato in collaborazione con Bungie. Considerando che le uniche due proprietà importanti di Bungie sono Halo e Destiny, ora di proprietà di Microsoft, si pensa che si tratti di una versione mobile di quest'ultimo.

Questo è stato ulteriormente confermato da The Game Post, che riporta che una fonte a conoscenza dei piani di sviluppo ha anche affermato che NetEase sta lavorando a un gioco di Destiny non ancora annunciato.

Si pensa che si tratti di un gioco completamente nuovo, basato sul primo o sul secondo Destiny ma senza porting. Il rapporto afferma anche che è in fase di sviluppo da due anni o più.

La cosa ha senso se si considera l'indubbio successo di altre IP tripla A su iOS e Android, come Call of Duty e Fortnite. Bungie vuole chiaramente una fetta dell'azione.

NetEase è lo studio cinese dietro a diversi altri franchise per dispositivi mobili, come l'adattamento di Dead by Daylight. Pubblica anche titoli originali.

Quando Destiny Mobile arriverà, potrebbe essere un titolo di Sony Interactive Entertainment, grazie all'acquisizione di Bungie per 3,6 miliardi di dollari concordata da entrambe le parti all'inizio dell'anno.

Scritto da Rik Henderson.