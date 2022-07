Polium One è una console di gioco Web3 in arrivo nel 2024

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È stata annunciata una nuova console che sarà la "prima macchina multi-catena" al mondo per i giochi Web3.

La Polium One uscirà nella seconda parte del 2024 e conterrà "giochi esclusivi" di sviluppatori Web3, oltre ad altri titoli.

Sarà prodotta dall'omonima Polium e sarà disponibile in pre-ordine per i giocatori che acquisteranno un "Polium Pass" NFT sulla rete Ethereum. Secondo quanto riportato, ne verranno estratti solo 10.000 esemplari.

Se tutto questo vi ha già confuso e/o scoraggiato, non siete i soli. L'annuncio ha già ricevuto una buona dose di critiche e reazioni sui canali sociali.

Il logo dell'azienda è stato attaccato, ad esempio, e molti utenti di Twitter hanno affermato che assomiglia troppo al marchio di una certa console Nintendo.

Il logo dell'uomo ha un aspetto familiare... pic.twitter.com/bruj4gX35D- ben shambrook (@shambrookben) July 4, 2022

Questo ha portato Polium ad annunciare l'imminente creazione di una catena di loghi. Ha anche risposto ad altri commenti negativi dicendo che non finanzierà in crowdfunding la sua console finché non ci sarà un modello pienamente funzionante.

Diverse altre console di gioco hanno faticato a soddisfare le aspettative dopo aver raccolto somme ingenti in esercizi di crowdfunding in passato, come Ouya. Oppure sono state ritardate di mesi o addirittura di anni, come la reimmaginazione di Atari VCS e Intellivision Amico.

Dovremo aspettare per vedere se il Polium One vedrà la luce, ma sospettiamo che ci sarà qualche cambiamento di strategia prima.

Rik Henderson