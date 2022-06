L'enorme lanciarazzi Destiny di Nerf è stato completamente svelato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Qualche tempo fa, Bungie e Nerf hanno annunciato che avrebbero collaborato per creare una versione reale del Gjallarhorn, un enorme e ornato lanciarazzi che è uno dei preferiti dai fan nei giochi di Destiny.

Ora abbiamo finalmente delle immagini vere e proprie dell'oggetto nelle mani di qualcuno, che confermano che è proprio grosso e fedelmente ricreato come si potrebbe desiderare, insieme ai dettagli su come le persone possono mettere le mani su di esso (e si tratta di un sistema piuttosto complesso).

Il blaster è in scala 1:1, il che significa che è lungo più di un metro e mezzo, e sarà disponibile per il pre-ordine presso Bungie a partire dal 7 luglio alle 10:00 PT. Ma non è così semplice.

Data la probabile richiesta, Bungie sta dando la priorità, tramite una sala d'attesa digitale, agli account dei giocatori che hanno effettivamente sbloccato l'arma in Destiny 2 entro le 9:00 PT del 7 luglio. Se al termine della vendita dovessero avanzare dei lanciatori, questi saranno disponibili a partire dal 21 luglio.

Il Gjallarhorn costerà 185 dollari o 209 euro e si preannuncia molto divertente da maneggiare e da sparare, con tre mega dardi Nerf che vengono lanciati ogni volta che si spara, per cercare di riprodurre il gruppo di proiettili del lanciatore del gioco.

Fa parte della serie LMTD di blaster tie-in di Nerf, che finora ha coperto franchise come Halo e The Mandalorian, ma questo è accompagnato da un avvertimento: i tempi di consegna di questi blaster sono stati finora lunghi, quindi anche se vi assicurate un Gjallarhorn, non sperate che arrivi presto.

Scritto da Max Freeman-Mills.