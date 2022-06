Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Atari ha fatto una gradita sorpresa annunciando Atari 50: The Anniversary Celebration, una raccolta di giochi retrò che ripercorrerà i 50 anni di storia del famoso marchio nell'industria dei videogiochi.

Realizzata in collaborazione con Digital Eclipse, comprenderà più di 90 giochi in totale, con sei nuove aggiunte che mostreranno l'ispirazione tratta dal catalogo di classici in offerta.

Ma non ci saranno solo i giochi: immagini e video d'archivio saranno a disposizione per illustrare la storia di ciò che si sta giocando, insieme a interviste per aggiungere ulteriore contesto.

La collezione conterrà linee temporali della storia di Atari che potrete scorrere, imparando man mano e fermandovi a giocare ai giochi presenti quando ne avrete voglia, rendendoli un'ottima esperienza di apprendimento per chiunque voglia rispolverare la propria storia.

Il lancio è previsto per novembre 2022 e dovrebbe arrivare su tutte le piattaforme possibili: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Switch. Sarà inoltre disponibile sul VCS di Atari, una versione piuttosto unica del mini PC.

