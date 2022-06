Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il primo gioco Stalker è stato un successo di culto, uno sparatutto bizzarro e spesso pungente che portava i giocatori nel cuore della zona di radiazioni di Chornobyl per scoprire orrendi segreti e anomalie.

Il gioco ha avuto una sorta di sequel con Call of Pripyat e Clear Sky, ma i fan più sfegatati hanno dovuto aspettare oltre un decennio per avere un secondo gioco vero e proprio. Ora è in arrivo: scoprite tutti i dettagli principali qui.

Il lancio di Stalker 2 era inizialmente previsto per l'agosto 2022, ma lo sviluppatore ucraino GSC Game World ha dovuto rimandare il gioco a causa dell'invasione russa dell'Ucraina.

Sono passati 111 giorni da quando la guerra è entrata in casa nostra, cambiando tutto e tutti. GSC Game World è una società ucraina, quindi la nostra storia è simile.https://t.co/jeNu3TLRs7#GoodHuntingStalker #CheckPDA #GSC #stalker2 #devhighlight- S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) June 14, 2022

Ciò significa che al momento è prevista una finestra di uscita del 2023 per il gioco, che a quanto pare è di nuovo in produzione, anche se gli eventi del mondo reale fanno sì che la data possa slittare ulteriormente.

I primi giochi di Stalker sono stati un classico per chi ha spinto al massimo il proprio PC: non giravano molto bene, ma potevano avere un aspetto desolante se si riusciva ad attivare tutte le impostazioni (e a prendere qualche mod chiave).

Si spera che questo non sia un problema questa volta, ma Stalker 2 è confermato per PC Windows. Arriverà anche su Xbox Series X/S e farà parte di Xbox Game Pass, in modo da poterlo giocare senza costi aggiuntivi se si è abbonati.

Al momento non si sa se il gioco arriverà su PlayStation 5, ma prevediamo che prima o poi possa arrivare sulla piattaforma di Sony.

In realtà non sappiamo ancora molto della storia che Stalker 2 racconterà: i suoi sviluppatori hanno parlato di principi piuttosto che di minuzie su cosa farete e chi incontrerete.

Tuttavia, alcuni concetti dovrebbero essere affidabili, in particolare il fatto che il gioco sarà nuovamente ambientato nella vasta zona di contaminazione intorno a Chernobyl e che dovrete avventurarvi in zone piene di anomalie che possono cambiare il mondo circostante in modi potenti.

Ci saranno altri spazzini e fazioni in cui navigare e combattere, e prevediamo che ci saranno molti personaggi non giocanti che potrete aiutare, se possibile. Se è come nei giochi precedenti, dovrete anche tenerli in vita per soddisfare i requisiti per i diversi finali.

Dal trailer di gioco qui sotto, sembra che giocheremo nei panni di un personaggio maschile chiamato Skif, ma non abbiamo conferma se questo sia soggetto a personalizzazione.

Abbiamo avuto modo di dare un'occhiata completa al gameplay di Stalker 2 nel 2021, con una demo di cinque minuti che alterna un gruppo che chiacchiera della Zona attorno a un falò a spezzoni di combattimento ed esplorazione da parte del giocatore.

Come ci si potrebbe aspettare, si tratta di uno sparatutto in prima persona che si concentra sul combattimento e sugli elementi di sopravvivenza, costringendo il giocatore a scroccare armi e munizioni per rimanere abbastanza protetto da sopravvivere.

Ci sono alcuni filmati di scenari di combattimento che mostrano un'azione di combattimento piuttosto incisiva con una serie di armi. I mirini sembrano realistici e hanno utilizzi limitati e specifici, a differenza di quanto accadeva in qualcosa di più spinto, come Call of Duty: Modern Warfare 2.

Tuttavia, ci saranno anche armi sperimentali estremamente potenti da trovare e utilizzare, come il fucile elettrico che sembra un railgun e che vediamo nel trailer di gameplay.

Si possono anche vedere alcuni esempi di anomalie, tra cui pozze antigravitazionali sospese nel cielo che possono far esplodere gli esseri viventi senza preavviso. Dovrete affidarvi alla tecnologia per poterle attraversare.

Oltre ai nemici umani, ci saranno molti mutanti mostruosi da evitare o affrontare, e ne vediamo esempi piccoli e grandi, tra cui un terrificante umanoide che può entrare e uscire dal nostro mondo per evitare i nostri proiettili.

Il gioco si presenta come una potenza visiva, proprio come lo erano i suoi predecessori per l'epoca, e ha un'illuminazione da urlo, con notti tempestose e laboratori inquietanti illuminati da inquietanti bagliori verdi. Si presume che il gioco faccia un buon uso del ray-tracing e saremo curiosi di vedere se riuscirà a farlo anche su console.

Scritto da Max Freeman-Mills.