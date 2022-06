Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Bayonetta 3 è in arrivo da molto tempo - l'ultimo gioco è uscito nel 2014, dopo tutto, quindi siamo ben oltre la fase in cui un altro sequel è atteso.

La serie di giochi d'azione ha legioni di fan devoti e sta per arrivare una terza uscita, ma i dettagli sono stati scarsi. Scoprite qui tutti i punti chiave.

Abbiamo avuto la prima conferma ufficiale di Bayonetta 3 alla fine del 2017, quando è stato annunciato ai The Game Awards con il brevissimo teaser pre-renderizzato che potete vedere qui sotto.

Poi non abbiamo saputo più nulla per quattro lunghi anni, prima che un altro trailer apparisse durante un gradito Nintendo Direct per mostrare il primo gameplay e confermare che Bayonetta 3 dovrebbe uscire nel 2022, anche se non sappiamo esattamente quando.

Come entrambi i trailer hanno chiarito, Bayonetta 3 arriverà su una e una sola piattaforma: Nintendo Switch.

Sebbene il primo gioco sia stato disponibile su alcune console, Bayonetta 2 è apparso solo sulla bistrattata Wii U prima di essere ripubblicato su Switch, e sembrerebbe che PlatinumGames sia felice di mantenere le cose ancora una volta limitate a Nintendo.

Non è detto che il gioco possa essere riproposto in futuro, ma se volete giocare a Bayonetta 3 al momento del lancio dovrete avere una Switch.

La storia di Bayonetta, nei due giochi finora usciti, è stata francamente folle, con loop temporali e viaggi nel tempo che si mescolano a folli demoni paranormali e a una guerra tra divinità ultraterrene attraverso i loro adoratori o avversari terrestri.

Se non avete giocato agli ultimi due giochi, pensiamo che sia quasi garantito che possiate entrare in Bayonetta 3 senza alcuna conoscenza reale oltre al fatto che si tratta di un mondo di demoni e suore guerriere che usano i loro capelli semi-senzienti per combattere il male.

Se vi sembra assurdo, beh, Bayonetta è più che assurdo e punta molto sul suo tono camp e folle per proporre storie melodrammatiche e tortuose in cui la storia è molto secondaria rispetto all'azione, e siamo abbastanza sicuri che il terzo capitolo ci offrirà ancora di più.

Una chicca interessante è che il secondo trailer si conclude con una misteriosa figura che brandisce una spada e che si muove a colpi di fendente, un personaggio tutto nuovo per la serie: potrebbe essere un nuovo avversario da affrontare per Bayonetta?

Il secondo trailer di Bayonetta 3, che abbiamo visto alla fine del 2021, è uno sguardo più lungo che ci offre alcuni frammenti di gameplay in cui affondare i denti, e si può vedere che si tratta di un'evoluzione fluida del combattimento che abbiamo apprezzato così tanto nei primi due giochi.

Ancora una volta è possibile combinare gli attacchi a distanza con le pistole di Bayonetta e gli assalti ravvicinati con calci e jab, potenziandosi per poter scatenare attacchi di capelli che causano più danni e attacchi di tortura che finiscono i nemici in modo BDSM.

Questa volta sembra che Bayonetta avrà un controllo ancora più diretto sulle super-entità che a volte evoca, con un combattimento che sembra essere un kaiju.

L'aspetto visivo è abbastanza coerente con quello di Bayonetta 2, il che non è una grande sorpresa visto che anche quel gioco è arrivato su Switch, ma potremmo avere prestazioni più fluide dato che PlatinumGames ha avuto diversi anni di tempo per familiarizzare con i problemi dell'hardware.

È evidente il ritorno della superba dinamica Witch Time, che consente di entrare al rallentatore per un po' quando si esegue una schivata ben assestata, e la scala sembra ancora più grande che mai, il che è tutto dire per un franchise così roboante.

Confronto tra le GPU GeForce RTX serie 30 di Nvidia e i suoi modelli serie 10 Di Pocket-lint International Promotion · 16 giugno 2022

Scritto da Max Freeman-Mills.