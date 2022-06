Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Attenersi a ciò che si conosce può essere un modo affidabile per avere successo a volte, quindi non dovrebbe essere una sorpresa che uno dei creatori di Dead Space sia tornato con un altro lento e terrificante gioco horror spaziale.

Il Protocollo Callisto ha un aspetto raccapricciante e cruento ed è in uscita molto presto, quindi scoprite tutti i dettagli principali su di esso proprio qui.

Sappiamo che The Callisto Protocol uscirà il 2 dicembre 2022, giusto in tempo per dare ai giocatori una dose di orrore prima delle vacanze, se lo desiderano.

Da quello che abbiamo visto durante il Summer Games Fest, il gioco sembra ben rifinito, ma come sempre prendete la data con un pizzico di sale - ormai siamo tutti abituati ai ritardi dei giochi, dopo tutto.

Si tratta di un gioco molto bello, ma questo non significa che sia vincolato solo all'hardware più recente: The Callisto Protocol è confermato per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Ciò significa che potrete godervelo su qualsiasi console moderna, ad eccezione di Nintendo Switch.

Tuttavia, consigliamo ovviamente che le versioni previste per PS5 e Xbox Series X/S funzionino in modo più affidabile e abbiano una maggiore fedeltà visiva.

È interessante notare che Il Protocollo Callisto ha subito un cambiamento importante nell'approccio alla storia, prima di arrivare ai dettagli. Quando è stato annunciato per la prima volta, l'editore Krafton l'ha presentato come parte di un universo in espansione, legato al suo franchise principale, PUBG.

Si trattava di un'idea che sarebbe stata sempre un po' azzardata: un gioco horror spaziale di fantascienza che si ricollegava a uno sparatutto battle royale dei giorni nostri? Fortunatamente è stato abbandonato: nel maggio 2022 è stato confermato che il gioco è ora ambientato in un mondo proprio con una storia indipendente.

Per tua informazione @CallistoIl gioco è una storia e un mondo a sé stanti. Non si svolge più nell'Universo PUBG. Originariamente faceva parte della timeline di PUBG, ma è cresciuto fino a diventare un mondo a sé stante. PUBG è fantastico e continueremo a riservare piccole sorprese ai fan, ma TCP è un mondo, una storia e un universo a sé stanti - Glen A. Schofield (@GlenSchofield) 26 maggio 2022

La storia ci vede impersonare Jacob Lee, imprigionato su Callisto, una delle lune di Giove, in una prigione chiamata Black Iron. Fuori dalla sua cella, però, le cose vanno assolutamente in tilt a causa di una misteriosa malattia o infezione che colpisce sia i prigionieri che il personale della prigione.

Presto vi libererete e avrete un obiettivo principale: sopravvivere a qualsiasi cosa stia accadendo e andarvene da Callisto, se possibile.

Qui le cose si fanno interessanti: Glen Schofield, che potete vedere qui sopra mentre parla della storia del gioco, è uno dei creatori di Dead Space, e le somiglianze tra Il Protocollo Callisto e quel franchise di successo sono incredibilmente chiare.

Ancora una volta si gioca nei panni di un uomo che si muove lentamente, con la barra della salute visualizzata sul retro del corpo, utilizzando una selezione di armi a proiettile con il conteggio delle munizioni proiettato sul retro anziché sovrapposto a un HUD invadente.

È anche un gioco horror d'atmosfera ambientato nello spazio, con nemici alieni che hanno mutato e rimodellato orribilmente i corpi umani in mostruosità da orrore corporeo e include animazioni di morte per quando si commette un errore che potrebbero segnare a vita.

Le cose ricordano molto da vicino, quindi, ma questo non deve essere un male, e con un remake di Dead Space in arrivo, le cose si mettono bene per i fan dell'horror fantascientifico.

Schofield ha dichiarato che le munizioni saranno sempre scarse, in vero stile survival horror, quindi dovrete usare l'ambiente per aiutarvi, e abbiamo visto momenti in cui ventole e prese d'aria rotanti hanno aiutato il giocatore a sbarazzarsi dei nemici (o a farsi eviscerare).

È stato anche mostrato un aggiornamento tecnologico chiamato Grip, che consente a Jacob di afferrare oggetti pesanti, compresi i nemici, per spostarli: apre molte possibilità e sembra davvero fantastico mentre lo si usa.

Sembra un divertimento inquietante, ma l'enfasi è anche sull'orrore, quindi aspettatevi una tensione crescente e spaventi a raffica quando siete meno pronti. Non vorreste che fosse altrimenti!

