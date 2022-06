Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Hollow Knight è uno dei giochi indipendenti più impressionanti che abbiamo mai giocato: anche a distanza di anni dalla sua uscita, ha ancora un'aura con cui giudichiamo tutti gli altri platfomers metroidvania.

Da anni sappiamo che Team Cherry sta lavorando a un seguito, Hollow Knight: Silksong, ma con pochissime altre informazioni. Ecco tutti i dettagli principali.

Silksong è stato annunciato con grande clamore nel 2019 durante un Nintendo Direct e il suo primo trailer è straordinariamente ricco di dettagli per un gioco che poi è rimasto in silenzio per quasi tre anni.

Il trailer contiene numerosi spezzoni di gioco, ma non si conclude con l'annuncio della data di uscita. Anni dopo, nel giugno 2022, abbiamo rivisto il gioco durante lo showcase estivo di Xbox, che ha promesso di mostrare i giochi in uscita nei 12 mesi successivi.

Ciò significa che la nostra ultima impressione è che Silksong dovrebbe uscire entro giugno 2023, ma non ci scommetteremmo la casa, visto che il gioco ci ha già tradito in passato.

Grazie ai vari annunci, possiamo farci un'idea abbastanza chiara di dove sarà possibile giocare a Silksong. Sappiamo che sarà disponibile su Xbox Series X/S il giorno del lancio e che sarà incluso in Xbox Game Pass senza costi aggiuntivi.

Il gioco è stato annunciato per la prima volta per Nintendo Switch, quindi si può essere certi che arriverà anche su quella console, mentre una pagina di Steam indica che arriverà anche su PC.

L'unica lacuna riguarda la PS4 e la PS5: purtroppo non si è ancora parlato di un arrivo sulle console Sony.

Dai trailer usciti finora, è facile capire che Silksong riprende da dove Hollow Knight aveva lasciato in termini di gameplay, offrendo un nuovo personaggio da controllare ma con gli stessi movimenti fluidi e combattimenti veloci.

Hornet è molto più grande del Cavaliere, ma anche il suo set di mosse è completamente nuovo e sembra avere una grande mobilità, dalle prese ai tuffi, fino alle mosse speciali che la fanno muovere su fili manipolati dalla sua arma ad ago.

Non ci sorprende che il Team Cherry sia stato in grado di preparare segmenti di gameplay già nel 2019, dato che Hornet era un personaggio del primo gioco, e quindi il suo design doveva essere già stato messo a punto al momento di iniziare Silksong.

Tuttavia, il primo trailer rivela anche che ci saranno almeno 150 nuovi nemici da combattere e molte nuove attrazioni da vedere grazie a un mondo tutto nuovo da esplorare. Speriamo che il gioco riesca a recuperare il senso di mistero e tensione di Hollow Knight grazie al suo sistema di esperienza simile a quello dei Souls, che potrebbe farvi perdere molta esperienza se moriste nel momento sbagliato.

È inoltre lecito supporre che, come per Hollow Knight, anche in Silksong ci sarà un gioco post-game impegnativo per i giocatori più appassionati. Se volete un platforming così preciso da far quasi ridere e un combattimento così spietato da farvi strappare i capelli, siamo sicuri che Silksong vi offrirà l'opzione di entrambi una volta terminata la storia principale.

Abbiamo incontrato Hornet nel corso di Hollow Knight, inizialmente come avversaria prima di convincerla ad aiutarci (a seconda dell'ordine esatto in cui avete fatto le cose), e il vero finale di Hollow Knight l'ha vista rimanere senza il Cavaliere.

Non entreremo nei dettagli del perché, per coloro che non sanno come finisce il gioco (o che hanno ottenuto un finale meno difficile da ottenere, come è giusto che sia), ma questo significa che non sappiamo molto su cosa farà Hornet.

Il gioco potrebbe essere un prequel, oppure potrebbe vedere Hornet muoversi in nuove terre, ma in ogni caso sappiamo che ci troviamo in una nuova ambientazione con nuovi boss e quindi presumibilmente un nuovo "big bad" che sostituisce la Radiance che in ultima analisi era all'origine del malessere di Hollow Knight.

Scritto da Max Freeman-Mills.