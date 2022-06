Aliens Dark Descent è uno sparatutto con visuale dall'alto in arrivo l'anno prossimo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Focus Entertainment ha annunciato un nuovo gioco con protagonisti quei fastidiosi xenomorfi cinematografici che tanto amano masticare le facce.

Aliens: Dark Descent è uno sparatutto top-down per giocatore singolo in arrivo nel 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

È caratterizzato da combattimenti tattici a squadre ma in tempo reale, quindi potrebbe essere divertente e frenetico come il sequel di Alien di James Cameron.

Il gioco è sviluppato dallo studio dietro Battlefleet Gothic: Armada 2, Tindalos Interactive: "L'intero team di Tindalos è impegnato a offrire un'esperienza di gioco fedele allo spirito del franchise di Alien, aggiungendo elementi propri e mai visti prima a questo universo iconico", ha dichiarato il suo amministratore delegato, Romain Clavier (come riportato da VGC).

Il gameplay che abbiamo sviluppato è unico, ispirato ai nostri giochi tattici e CRPG preferiti e confezionato in una snervante azione in tempo reale".

"Tradurre dal film al nostro gioco il puro terrore causato dalla specie più letale conosciuta dall'uomo è stata una bella sfida, ma sono sicuro che la maggior parte di voi finirà in forma smagliante, come direbbe lo stesso Hicks".

Aliens: Dark Descent è stato annunciato durante il Summer Game Fest, insieme al teaser trailer che potete vedere qui sotto.

Scritto da Rik Henderson.