Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È stato confermato che la più grande fiera di videogiochi del mondo tornerà l'anno prossimo.

L'E3 2023 sarà il primo evento di persona dal 2019, ma incorporerà anche alcune delle lezioni apprese durante la pandemia, con una maggiore presenza digitale.

Il capo dell'organizzatore della fiera, Stan Pierre-Louis dell'ESA, ha dichiarato al Washington Post che l'E3 2023 andrà avanti, nonostante le voci secondo cui i grandi marchi del settore videoludico preferirebbero ospitare i propri eventi.

"Penso che il bello di tutta questa sperimentazione sia che le aziende di tutte le dimensioni stanno cercando di capire cosa funziona meglio per promuovere i prodotti e i contenuti che vogliono condividere con i consumatori", ha detto.

"E penso che ci sia spazio per una mostra fisica. Penso che sia importante avere una portata digitale. Combinando queste due cose, penso che ci sia un elemento critico di ciò che pensiamo possa fornire l'E3".

Alcuni critici hanno suggerito che l'E3 2022, che sarebbe dovuto iniziare questa settimana se non fosse stato cancellato, è stato in parte accantonato a causa della mancanza di interesse. Pierre-Louis ha sostenuto il contrario, suggerendo che la causa sia stata interamente la pandemia: "Quello che posso dirvi è che Covid è stato un fattore trainante per chiunque abbia organizzato eventi fisici negli ultimi tre anni".

Mentre l'E3 non si terrà quest'anno, il suo rivale solo virtuale, il Summer Game Fest, è già in pieno svolgimento.

Cos'è Nvidia Advanced Optimus e come può salvare la batteria del tuo portatile? Di Pocket-lint International Promotion · 8 giugno 2022

La settimana scorsa è stato trasmesso un nuovo PlayStation State of Play e nelle prossime settimane sono previsti altri eventi, tra cui il grande evento Xbox e Bethesda Games Showcase di domenica 12 giugno 2022.

Scritto da Rik Henderson.