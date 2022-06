Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Capcom è entrata nello spirito della stagione estiva dei videogiochi e ha rivelato che presto terrà una presentazione di alcuni dei suoi giochi in uscita.

Qui trovate tutti i dettagli su quando potrete assistere allo show.

Capcom ha annunciato lo show all'inizio di giugno 2022, e non c'è molto da aspettare: il Capcom Showcase si terrà il 13 giugno 2022.

Vi presentiamo il #CapcomShowcase, un nuovo evento digitale in livestreaming che vi porterà le ultime informazioni sui giochi #Capcom. Sintonizzatevi il 13 giugno alle 15:00 PT per circa 35 minuti di notizie e aggiornamenti approfonditi sui titoli Capcom precedentemente annunciati.https://t.co/fcLu2YjbYs pic.twitter.com/XHZu7iKJzz- Capcom USA (@CapcomUSA_) 7 giugno 2022

L'orario di inizio dello show è alle 3PM PT, 6PM ET, 11PM BST o 12AM CET, a seconda della vostra posizione geografica.

Tuttavia, lo spettacolo sarà trasmesso in simultanea online e durerà circa 35 minuti.

Sebbene gli URL non siano ancora stati resi noti, Capcom ha confermato che lo streaming sarà trasmesso su entrambi i suoi canali YouTube e Twitch, quindi potrete visitare uno dei due per trovare lo streaming.

Perché un laptop Nvidia GeForce RTX serie 30 è la miscela perfetta di potenza e portabilità Di Pocket-lint International Promotion · 7 giugno 2022

Inoltre, incorporeremo il video in cima a questa pagina una volta che l'URL sarà attivo, in modo che possiate anche mettere tra i preferiti questa pagina e guardare lo streaming in diretta con noi quando sarà il momento.

Capcom ha già svelato molte cose nelle ultime settimane, quindi pensiamo che vedremo altri annunci importanti. Ciò significa presumibilmente un'altra presentazione di gameplay per il recente Street Fighter 6.

Speriamo anche di poter vedere un po' di più del remake di Resident Evil 4, annunciato durante l'ultimo State of Play stream di Sony. Potrebbero esserci ulteriori notizie su Pragmata, un gioco che Capcom aveva annunciato in occasione della presentazione della PS5.

Capcom ha dichiarato che l'aggiornamento si concentrerà sui giochi già annunciati, quindi è meglio moderare le aspettative per nuove rivelazioni bomba.

Scritto da Max Freeman-Mills.