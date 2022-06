Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Non è la prima volta che torniamo a Resident Evil 4: durante la presentazione dello State of Play del 2022, Capcom ha confermato che uno dei suoi giochi di maggior successo verrà rifatto per console next-gen e PC.

Secondo Capcom, il gioco sarà aggiornato agli standard del 2023 e dovrebbe quindi avere un aspetto assolutamente superbo, visto l'effetto che Village ha avuto l'anno scorso. Ecco tutti i fatti principali.

Il trailer di Resident Evil 4 è apparso durante un evento PlayStation State of Play all'inizio di giugno 2022, ed è stata una delle cose più rare: una rivelazione di gioco che si conclude con una data concreta.

Grazie a quel trailer sappiamo che il gioco arriverà il 24 marzo 2023, quindi c'è ancora un po' da aspettare prima di potersi calare nuovamente nei panni di Leon.

Anche se il gioco è stato presentato nell'ambito di un evento PlayStation, non sarà un'esclusiva della piattaforma Sony: Resident Evil 4 uscirà su PlayStation 5, ma anche su Xbox Series X/S e PC. Infine, sarà supportato da PSVR 2, l'headset per la realtà virtuale di nuova generazione di Sony.

Ciò significa che il gioco salta le console di ultima generazione, un passo significativo. Detto questo, prima dell'uscita la PS5 e la Xbox Series X/S saranno uscite da ben due anni, quindi siamo nella fase in cui le versioni iniziano a saltare le console più vecchie a vantaggio di prestazioni più mirate.

La storia di Resident Evil 4 non è ancora stata raccontata, nel caso in cui non abbiate mai giocato al gioco originale, su una delle tante piattaforme su cui è stato riproposto da quando è uscito.

Il gioco vede Leon Kennedy, protagonista di Resident Evil 2, impegnato in una pericolosa missione per salvare la figlia del Presidente americano. La ragazza è stata rapita da una setta che ha sede nella Spagna rurale, portando la serie in una zona un po' più selvaggia.

Lì, una misteriosa piaga ha corroso la comunità e l'ha resa rabbiosa e violenta, lasciando a Leon una serie di imboscate e trappole da superare.

Nel frattempo, sullo sfondo, si svolgono le tipiche vicende di Resident Evil che coinvolgono, tra gli altri, Albert Wesker e Ada Wong. Il tutto si traduce in una delle storie più polpose di Resident Evil, nonostante il tono sia a volte piuttosto realistico.

Naturalmente non sappiamo quanto Capcom modificherà la storia e la sceneggiatura - i suoi remake di Resident Evil 2 e 3 hanno apportato alcuni aggiornamenti e allungato alcune sezioni per motivi di ritmo piuttosto che lasciare le cose esattamente come le ricordate, dopo tutto.

Ciò significa che una delle campagne più familiari del gioco potrebbe avere qualche sorpresa quando Resident Evil 4 uscirà.

Resident Evil 4 è stato un grande passo verso un gameplay ricco di azione per la serie quando è uscito, e immaginiamo che le cose rimarranno così per il suo remake, con Leon che abbatte grandi folle di nemici con munizioni limitate.

Dal reveal trailer si può già intuire che la grafica ha fatto un enorme passo avanti, e un effetto collaterale di ciò sarà un'illuminazione molto più realistica, che potrebbe far apparire un'ampia gamma di ambientazioni molto più inquietanti e d'atmosfera, dagli interni dei castelli alle case diroccate.

Possiamo intravedere il ritorno di alcuni personaggi che aiuteranno Leon lungo il percorso, e il gioco lo vede anche accompagnare Ashley (l'obiettivo del rapimento) per gran parte della sua durata, quindi sarà interessante vedere se Capcom ha reso il processo di scorta un po' più fluido e facile da controllare.

Scritto da Max Freeman-Mills.