I consigli dei giocatori professionisti per giocare al meglio

(Pocket-lint) - Il gioco è un grande business. Si stima che il gioco mobile varrà circa 93,2 miliardi di dollari (73,7 miliardi di sterline) solo nel 2021, il gioco per console 50,4 miliardi di dollari, mentre il gioco per PC si dice che abbia incassato circa 36,7 miliardi di dollari nell'ultimo anno.

In totale, 180,3 miliardi di dollari solo nel 2021. Ed è in aumento. Non si tratta più di un'attività di nicchia, praticata da ragazzi adolescenti nelle loro camerette, a prescindere da ciò che alcuni vorrebbero far credere. È l'industria dell'intrattenimento più redditizia in circolazione e i suoi tentacoli raggiungono praticamente tutti. Anche chi dice di non essere interessato ai giochi può dilettarsi con Candy Crush sullo smartphone o con Wordle sul computer di lavoro.

Siamo anche in un'epoca in cui la bravura dei giocatori non è più limitata a una tabella di punteggi elevati su una macchina arcade in un negozio di kebab. Non solo possono vantarsi online con amici e nemici in schermaglie multigiocatore, ma hanno anche l'opportunità di usare le loro abilità su un palcoscenico professionale nel mondo degli eSport.

Le squadre professionistiche di giochi come CS:GO, Valorant e Fortnite stanno iniziando a diventare nomi noti dopo anni di crescita di questo sport, mentre le squadre di calcio professionistiche hanno persino formato le loro squadre di eSports per sfidare i migliori a FIFA. Anche a livello professionistico si possono fare soldi a palate.

Tuttavia, con l'aumentare della posta in gioco, aumenta anche la pressione. Ed è qui che entrano in gioco persone come Edgar Chekera. In qualità di responsabile delle prestazioni di Guild Esports, si occupa del benessere psicologico dei giocatori professionisti, allenandoli a gestire lo stress del gioco competitivo.

Abbiamo parlato con lui per il Pocket-lint Podcast ed è stato così gentile da darci alcuni suggerimenti su ciò che un giocatore può fare al di fuori dell'allenamento sul gioco stesso, al fine di migliorare le proprie possibilità di successo, sia a livello professionale che semplicemente a casa quando gioca su una console. Ci auguriamo che queste indicazioni possano essere utili anche a voi che giocate seriamente.

"Il burnout è un problema molto grave negli eSport, perché si può giocare per ore e ore", ci ha detto Chekera. È quindi importante introdurre strategie di autocura".

"Far capire alle persone che cosa gli piace fare al di fuori del gioco. Questo si fa normalmente anche negli sport tradizionali, come far capire a qualcuno che non si è solo un esecutore: ci sono anche cose al di fuori delle prestazioni che si fanno bene e che piacciono.

"Mi occupo anche di aiutare i giocatori a capire [domande come] 'chi sei?', 'a cosa dai valore?', 'cosa conta per te?'. Può essere la famiglia, gli amici, l'arte, la creatività".

Sebbene lo stigma degli eSport sia che si tratta di un'attività non salutare, giocare al meglio richiede in realtà il contrario.

"Dico ai giocatori di chiedersi: "Di quanto sonno senti di aver bisogno?", e di considerare l'alimentazione", ha spiegato. "L'alimentazione sarà importante. Se si mangia male, è facile che ci si senta esausti e che le risorse mentali vengano azzerate".

"È anche importante introdurre pratiche di condizionamento della forza, anche se si tratta solo di camminare un po', per far pompare i polmoni".

"Credo che chiunque entri in un ambiente ad alta pressione debba imparare a essere un po' più consapevole di sé", ha aggiunto Chekera. Per questo motivo insisto molto sull'uso delle riflessioni".

"Una pratica riflessiva strutturata potrebbe consistere in semplici domande e in un passo: "Cosa è andato bene oggi?", "Cosa non è andato bene?", per poi elaborare un piano d'azione.

"Credo che quest'ultima parte sia di solito la più difficile da fare per le persone, perché è come un'abilità. Siamo abituati a sentirci dire cosa fare e a seguire le procedure. Ma la riflessione vi lascia un po' più liberi di pensare in modo introspettivo, come a dire: "Ok, questo è ciò su cui devo potenzialmente lavorare". E, nello specifico, queste sono le strategie che posso usare".

"Credo che l'ultimo consiglio sia quello di essere un po' più attenti, di essere presenti nel momento. Nessuno vi obbliga a farlo, lo fate perché vi piace.

"Abbracciate il momento in cui vi trovate perché, sebbene sia una situazione sotto pressione, è un po' un privilegio. Cerca di godertelo il più possibile".

Potete ascoltare l'intera conversazione con Edgar Chekera di Guild Esports nell'episodio 156 del Pocket-lint Podcast, disponibile ora.

Scritto da Rik Henderson.