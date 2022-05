Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La saga dei Witcher è diventata un fenomeno transculturale e l'adattamento televisivo di Netflix dei libri originali non ha fatto altro che aumentare l'interesse per la serie di giochi di CD Projekt Red su Geralt di Rivia.

The Witcher 3: Wild Hunt è uscito nel 2015 e, a parte un paio di eccellenti espansioni, è l'ultimo gioco completo della serie The Witcher, ma ora sappiamo che ne è in arrivo un altro. Scoprite tutti i dettagli principali qui.

CD Projekt Red ha annunciato che il prossimo gioco di The Witcher è in lavorazione per marzo 2022, confermando le voci che parlano di un ritorno al mondo fantasy oscuro dopo l'ampio tocco di fantascienza di Cyberpunk 2077.

Tuttavia, questo annuncio è chiaramente molto prematuro: è evidente dal linguaggio che il gioco è ancora nelle prime fasi di sviluppo e lo sviluppatore ha voluto semplicemente far sapere a tutti in cosa si sta imbarcando, piuttosto che fornire dettagli davvero concreti.

L'annuncio contiene però un paio di dettagli chiave, tra cui il fatto che il gioco sarà realizzato con l'Unreal Engine 5 di Epic, anziché con il motore di CD Projekt come la maggior parte dei suoi giochi storici. Si tratta di un cambiamento importante, ma potrebbe essere una reazione intelligente agli enormi problemi tecnici che hanno afflitto Cyberpunk alla sua uscita.

Tuttavia, non c'è una data di uscita e nemmeno una finestra: il gioco è ancora molto lontano, anche se ha terminato la fase concettuale ed è passato alla pre-produzione nel maggio 2022, secondo gli sviluppatori.

Questo significa che realisticamente mancano almeno due o tre anni a qualsiasi finestra di uscita, quindi non pensate di poter giocare a The Witcher 4 prima della fine del 2024.

Naturalmente, al momento chiamiamo il gioco "The Witcher 4", poiché si tratta del quarto gioco principale della serie, ma in realtà non sappiamo come si chiamerà il gioco. Dopo il primo gioco, ogni titolo di The Witcher aveva un sottotitolo (rispettivamente Assassin of Kings e The Wild Hunt), quindi potremmo trovarci di fronte a un titolo numerato con un nuovo sottotitolo.

Allo stesso modo, gli annunci lasciano aperta la possibilità che non si tratti di un sequel vero e proprio, ma piuttosto di una continuazione spirituale, con nuovi personaggi e forse luoghi. È tutto da vedere, ma per ora non abbiamo idea di come si chiamerà il gioco.

In linea con le speculazioni sul titolo del gioco, la sua storia potrebbe prendere una miriade di direzioni. Sebbene i giochi abbiano praticamente coperto gran parte del viaggio di Geralt e Ciri, soprattutto in The Witcher 3, c'è ancora molto materiale dai libri che potrebbe essere utilizzato.

Ad esempio, Geralt è un tipo longevo e potrebbe essere facilmente utilizzato per storie in forma di flashback, con una prospettiva più giovane, mentre le avventure di Ciri attraverso diverse realtà offrono molte opzioni.

L'immagine teaser, tuttavia, ritrae un altro tipo di medaglione Witcher, un gatto o una lince di qualche tipo, quindi ci sono molti suggerimenti sul fatto che potremmo incontrare un nuovo protagonista proveniente da una scuola Witcher diversa e quindi sconosciuta.

Sarebbe intrigante, mentre la quantità di neve presente nell'immagine teaser suggerisce anche che, quando il gioco verrà alla luce, potremmo trovarci in un periodo più invernale.

Ci sono alcuni elementi dei sistemi effettivi del gioco in arrivo di cui possiamo essere abbastanza sicuri: presumiamo che il combattimento RPG hack-and-slash tornerà, speriamo con un sistema di combattimento ancora più fluido e reattivo.

Se giocherete nei panni di un Witcher, i segni magici vi permetteranno di superare gli avversari, mentre speriamo che il gioco sia un altro titolo open-world. Il passaggio a un mondo completamente aperto è stato rivelatore per The Witcher 3, dopo tutto.

Dal punto di vista grafico, il gioco è quasi garantito per funzionare solo su hardware current-gen, ovvero PS5, Xbox Series X/S e PC, quindi potremmo trovarci di fronte a un gioco visivamente straordinario. Se le prestazioni di Cyberpunk ora che è uscita la versione next-gen possono essere una guida, le cose potrebbero essere davvero splendide.

