Ted Lasso potrebbe essere un personaggio giocabile in MultiVersus

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - MultiVersus, la risposta di Warner Bros a Super Smash Bros, ha già un mix eclettico di personaggi nel roster, ma sembra che ce ne siano altri in arrivo.

L'utente di Reddit che ha originariamente diffuso il gioco, u/hugeleakeractually, ha suggerito che ci sono una manciata di aggiunte a sorpresa ancora in serbo.

La più sorprendente potrebbe essere Ted Lasso, il personaggio principale di uno dei nostri programmi preferiti per Apple TV.

Altre inclusioni insolite sono il giocatore di basket dell'NBA Lebron James, il Mastino e Daenerys di Game of Thrones e Godzilla di, beh, Godzilla.

Il post osserva che, sebbene l'estrazione dei dati suggerisca che questi personaggi sono per lo più finiti, è improbabile che siano presenti nel gioco fin dal primo giorno.

Il leaker afferma che "definire il lancio è comunque difficile, la maggior parte del team non pensa al gioco in questo senso. Il gioco è sempre stato concepito come un titolo per il servizio live. Secondo alcune definizioni, questo Alpha test è stato il lancio".

Il post su Reddit fa anche notare che Mad Max e Harry Potter, la cui inclusione era trapelata in precedenza, sono stati messi in attesa, forse per un problema di proprietà intellettuale.

I migliori giochi PS5 2022: incredibili titoli PlayStation 5 da prendere Di Max Freeman-Mills · 30 Maggio 2022

L'informatore lascia intendere di avere altre informazioni da fornire, quindi terremo l'orecchio aperto per sapere cosa succederà.

MultiVersus sarà free-to-play e l'open beta uscirà su PC, Playstation e Xbox a partire da luglio 2022.

Scritto da Luke Baker.