Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - 505 Games è l'editore dietro a classici di culto come Control e la versione PC di Death Stranding, e presto ospiterà il suo primo evento di presentazione online per illustrare alcuni dei nuovi giochi che spera raggiungano lo stesso status.

Il 505 Games Showcase per la primavera 2022 si terrà martedì 17 maggio e presenterà contenuti inediti, nuove rivelazioni e interviste agli sviluppatori.

Ecco come guardarlo e cosa aspettarsi.

Il primo evento di 505 Games inizierà alle 15:00 CEST del 17 maggio 2022. Ecco gli orari per le diverse regioni:

Perché il Corsair One i300 potrebbe essere il perfetto PC da gioco compatto Di Pocket-lint International Promotion · 13 Maggio 2022

Costa occidentale degli Stati Uniti: 06:00 PDT

Costa orientale degli Stati Uniti: 09:00 EDT

REGNO UNITO: 14:00 BST

Europa centrale: 15:00 CEST

È possibile seguire l'intero evento in diretta tramite il video in cima a questa pagina.

In alternativa, sarà disponibile sul canale YouTube di 505 Games.

Lo spettacolo durerà circa un'ora e sarà condotto dall'ex presentatore di MTV Patrice Bouédibéla.

Presenterà i giochi in uscita quest'anno dell'editore, tra cui una "nuova rivelazione di uno sviluppatore di culto".

Ci saranno anche nuovi contenuti sui giochi in uscita, interviste con gli sviluppatori e altro ancora.

"505 continua a crescere ed è importante continuare a parlare degli straordinari sviluppatori con cui siamo orgogliosi di lavorare e dei brillanti giochi che realizzano", ha dichiarato il presidente di 505 Games, Neil Ralley.

"Saremmo onorati se la gente si sintonizzasse per vedere cosa abbiamo in serbo per loro".

Scritto da Rik Henderson.