Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quando si pensa a un PC da gioco, soprattutto se si tratta di un pre-costruito, c'è una buona probabilità che si immagini un'imponente torre di un computer, il tipo che occuperebbe un'enorme fetta di spazio sia sopra che sotto una scrivania.

Mentre questo tipo di costruzioni sono popolari per il loro layout semplice e possono ospitare un sacco di componenti, non sono l'unico modo. Pochi PC lo dimostrano più perfettamente di One i300 di Corsair, un PC da gioco che ridefinisce la quantità di spazio che la grafica di alta qualità richiede. Ecco perché dovresti pensare di prendere questo capolavoro pre-costruito piuttosto che costruire il tuo puzzle di un computer.

squirrel_widget_6767725

La notizia principale del One i300 è abbastanza ovvia - è notevolmente piccolo, ancora un tower in termini di orientamento, ma uno che occuperà drasticamente meno spazio sia sopra che sotto il vostro desktop, lasciandovi liberi di muovervi intorno al vostro arredamento o a voi stessi senza compromessi.

Questo lo colloca nella stessa categoria di una console domestica come la Xbox Series X, piuttosto che un PC da gioco a tutti gli effetti, qualcosa che rimane notevole ogni volta che se ne vede uno. Non dovrebbe essere in grado di stipare le specifiche che riesce a gestire! Eppure, cosa importante, viene fornito completamente assemblato. Costruire il proprio PC compatto può essere enormemente impegnativo, quindi è bello affidarsi agli esperti di Corsair che lo fanno per voi.

Le dimensioni sono una cosa, ma pensiamo anche che il One i300 abbia un aspetto davvero fantastico - ha una gradita illuminazione RGB all'esterno che è possibile personalizzare con il software iCue di Corsair, leader nel settore, per essere forte o sottile come si vuole, lasciando tutto a voi.

Una finitura opaca significa che può facilmente fondersi con lo sfondo, mentre il design significa che i componenti possono funzionare al meglio anche in un ingombro ridotto, qualcosa che molti costruttori di PC avrebbero difficoltà a realizzare nelle loro costruzioni domestiche.

Naturalmente, i PC compatti esistono al di fuori del One i300 - sono le specifiche che porta al fattore di forma che sono la cosa davvero impressionante. Si ottiene una Nvidia RTX 3080 Ti raffreddata a liquido, il tipo di scheda grafica su cui la maggior parte dei costruttori di PC sbava, perfettamente allineata all'interno. Questo significa che vi godrete l'ultima potenza grafica, compreso il fotorealismo dell'illuminazione ray-traced.

Il processore è un Intel Core i9-12900K, che è anche una bestia totale, e con un SSD NVMe per l'archiviazione dei dati, i tempi di caricamento sono ridotti al minimo e passerai più tempo possibile a giocare davvero, invece di aspettare che le barre di progresso si riempiano e i livelli vengano caricati.

In un case mini-ITX come questo, ci si potrebbe preoccupare che le termiche possano essere un problema, ma Corsair ha fatto un lavoro stellare per garantire che il One i300 non solo eviti questi problemi, ma si comporta estremamente bene con l'aspirazione dell'aria. Il case ha prese d'aria intelligenti costruite per succhiare l'aria fredda attraverso i componenti, mentre il numero di ventole che sono nel case è davvero impressionante.

È questo tipo di attenzione ai dettagli che può essere difficile da gestire se si costruisce il PC da soli, soprattutto in un caso così compatto, e pensiamo che tutto ciò si unisca per rendere il Corsair One i300 un'opzione piuttosto sbalorditiva se si desidera un PC da gioco più compatto. Date un'occhiata al webstore di Corsair per saperne di più e per ordinarne uno voi stessi.