Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Anche se c'è ancora un posto per una buona cuffia cablata, può essere difficile resistere alla libertà offerta da una cuffia wireless. Combina questo con una risposta in frequenza da gioco per ridurre la latenza e meno fili nella tua configurazione ed è facile capire perché il wireless è così popolare tra i giocatori. Fortunatamente HyperX ha una vasta gamma di opzioni top da considerare se stai cercando di andare senza fili con le tue prossime cuffie.

Il segno distintivo dei suoi dispositivi è la qualità, ma non devi preoccuparti se hai un budget specifico che devi rispettare mentre cerchi le tue prossime cuffie da gioco. Ha opzioni incredibili per una vasta gamma di budget, che sono tutte eccellenti al loro prezzo. Continua a leggere per scoprire alcune delle sue scelte più impressionanti.

L'ultimo arrivato è il Cloud Alpha Wireless, che HyperX ha fatto debuttare al CES 2022, e che si colloca al vertice della sua linea di cuffie eccellenti. Ci sono una serie di passi avanti nascosti nel suo design, tra cui un sistema a doppia camera per i suoi driver per un suono più preciso, e l'inclusione di audio DTS.

È la prima cuffia da gioco wireless con fino a 300 ore di durata della batteria con una singola carica, un numero così grande che possiamo immaginare di dimenticare come ci si sente a caricarla prima di doverla riaccendere. Insieme a questo vantaggio francamente oltraggioso, si ottiene anche il comfort del marchio di fabbrica in cui HyperX è specializzata, questa è davvero una scelta di lusso per chiunque stia cercando di ottenere una nuova cuffia da gioco.

Le caratteristiche braccia rosse contraddistinguono ancora una volta la cuffia più iconica di HyperX, la superba Cloud II Wireless, che prende il modello eccellente della cuffia originale e lo migliora in alcuni modi sottili. I suoi driver da 53 mm sono tra i migliori dell'industria, accuratamente sintonizzati per darvi un suono perfettamente bilanciato e delicato, ma con una grande potenza.

Suona semplicemente incredibile, per dirla in termini semplici, mentre il microfono a cancellazione di rumore di cui è dotato è anche massicciamente utile per la chat e la registrazione. Funziona altrettanto bene con PC o PlayStation e con fino a 30 ore di durata della batteria non dovrete caricarlo ogni notte.

Normalmente non ci si aspetterebbe di ottenere un gioco wireless da una cuffia affidabile a questo prezzo, ma HyperX è riuscita nell'improbabile sotto forma di una cuffia con suono surround 7.1 seriamente conveniente. È possibile utilizzarle sia su PC che su PS4/PS5, anche se il suono surround completo funzionerà meglio su un PC.

Come si addice al nome Cloud, è anche super leggero, il che lo rende un sogno da indossare per lunghe sessioni - abbiamo testato innumerevoli cuffie, e sareste sorpresi da quante iniziano a irritarsi dopo un'ora o due. Il microfono può ruotare fuori dalla strada quando non lo stai usando, e la durata della batteria solida fino a 17 ore ti terrà in gioco per secoli.

Salendo un po' in termini di budget, questo leggero auricolare è un altro modo brillante per ottenere un'esperienza wireless su PlayStation o PC senza dover rompere la banca. Sembra abbastanza simile all'auricolare di cui sopra, ma ha alcuni aggiornamenti che dicono tra cui componenti più durevoli.

Si ottiene lo stesso suono eccellente però, dagli eccellenti driver da 40 mm di HyperX, e i controlli audio a bordo rendono facile regolare il volume senza dover armeggiare mentre si mette in pausa il gioco. L'adorabile design completamente bianco si abbina perfettamente alla PlayStation 5.

Il design delle Cloud Core Wireless DTS è un po' diverso, ma segue il modello delle cuffie Cloud di HyperX più premium, come vedrai qui sotto, ed è un design che funziona perfettamente, rendendo le cuffie più comode e leggere sul mercato.

Questo modello vanta l'innovativa tecnologia DTS per un suono 3D che è veramente coinvolgente mentre ti muovi nei tuoi giochi. Questo è ugualmente utile se state cercando di ottenere un vantaggio con l'audio di localizzazione in multiplayer, o semplicemente per essere veramente immersi nel mondo di un capolavoro singleplayer.