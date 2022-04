Il palmare Playdate inizia finalmente a essere spedito

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il mondo dei giochi a volte sembra dominato da tre grandi nomi, almeno per quanto riguarda le console: Nintendo, PlayStation e Xbox. Questo è in gran parte vero, ma progetti più piccoli come Playdate dimostrano che c'è ancora spazio per un po' di improvvisazione.

L'eccentrica piccola console portatile, con uno schermo in bianco e nero e un meccanismo a manovella unico come parte del suo schema di controllo, è stata annunciata un paio di anni fa e inizialmente doveva essere spedita agli utenti alla fine del 2021.

Questo è stato ritardato a causa di problemi alla catena di approvvigionamento (un problema familiare per artisti del calibro di Sony e Microsoft, anche), ma il Playdate è ora finalmente spedito ai clienti in ondate, come è diventato comune per la tecnologia difficile da ottenere come lo Steam Deck.

Un nuovo video di aggiornamento del Playdate è qui!



Riassume le grandi cose per sviluppatori che abbiamo rilasciato quest'anno, come Pulp e il Playdate SDK. Per favore godetevelo. https://t.co/LXkuR8Isnk



C'è una cosa extra importante nell'aggiornamento. I Playdate del gruppo uno inizieranno a essere spediti...



...oggi. pic.twitter.com/T58YihE6f3- Playdate (@playdate) April 18, 2022

Il palmare giallo brillante offre qualcosa di ancora più unico del PC da gioco portatile di Valve, con una serie di giochi divertenti e di sinistra in offerta, e si è dimostrato un successo con le persone che vogliono qualcosa di più unico dal loro gioco.

Questo ha un lato negativo, però - se si decide di ordinare un Playdate ora, non sarà possibile mettere le mani sul dispositivo fino al 2023, in base alle stime del suo stesso produttore.

Scritto da Max Freeman-Mills.