Il Summer Game Fest colmerà il vuoto lasciato dall'E3 quest'anno

(Pocket-lint) - Lo spettacolo annuale di videogiochi E3 potrebbe essere assente quest'anno, senza nemmeno una presenza digitale, ma gli organizzatori del Summer Game Fest hanno confermato che avremo ancora molti annunci di giochi da assaporare questo giugno.

Il Summer Game Fest , negli ultimi due anni, è stato parallelo all'E3 . L'evento solo virtuale dura diversi giorni (anche settimane) e inizia con uno spettacolo di lancio ospitato da Geoff Keighley di The Game Awards .

ICYMI: #SummerGameFest torna a giugno per il terzo anno di notizie sui videogiochi, annunci ed eventi digitali dai principali creatori di giochi del mondo. pic.twitter.com/q2Kk3tMuwZ — Summer Game Fest - giugno 2022 (@summergamefest) 2 aprile 2022

Gli editori e gli sviluppatori alleati ospitano quindi i propri live streaming durante il periodo, il tutto sotto il banner del Summer Game Fest.

Xbox , Ubisoft e Square Enix sono stati tra quelli l'anno scorso a tenere le proprie vetrine, per esempio. Steam ospita tradizionalmente anche il suo evento Next Fest come parte dei festeggiamenti.

Molti giochi hanno debuttato durante lo spettacolo di kickoff principale e i successivi livestream. Ci aspettiamo di più quest'anno considerando che non ci sarà l'E3.

Le aziende che si sono iscritte per partecipare al Summer Game Fest quest'anno includono 2K Games, Activision, EA, Netflix, Warner, Ubisoft, PlayStation e Xbox. Altri partner verranno aggiunti nelle prossime settimane.

Non abbiamo ancora date esatte per l'evento, ma saranno annunciate a breve. Puoi iscriverti per ulteriori annunci dall'organizzatore sul sito ufficiale qui .

Scritto da Rik Henderson.