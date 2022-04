Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'E3 2022 è stato annullato.

La Entertainment Software Association, che organizza l'E3, ha affermato che l'evento commerciale tornerà il prossimo anno "con una vetrina rinvigorita che celebra nuovi ed entusiasmanti videogiochi e innovazioni del settore".

L'ESA aveva precedentemente annunciato che l'E3 non si sarebbe tenuto di persona nel 2022 a causa della pandemia di COVID-19, ma ora sta confermando che quest'anno non ci sarà nemmeno una vetrina digitale dell'E3. "Invece, dedicheremo tutte le nostre energie e risorse per offrire un'esperienza E3 fisica e digitale rivitalizzata la prossima estate", ha spiegato l'ESA nella sua dichiarazione . "Che sia goduto dalla sala espositiva o dai tuoi dispositivi preferiti, la vetrina del 2023 riunirà la comunità, i media e l'industria in un formato e un'esperienza interattiva completamente nuovi".

L'E3 è generalmente un'esposizione di tre giorni per i giochi, con alcuni dei più grandi editori e produttori di console del mondo che mostrano i titoli che usciranno entro la fine dell'anno e oltre. È considerata una delle più grandi fiere legate ai giochi . Di solito si svolge di persona a giugno al Los Angeles Convention Center. È iniziato lì per la prima volta nel 1995 e si è tenuto ogni anno fino al 2020, quando è stato cancellato per la prima volta. Nel 2021 si è svolto interamente online.

Pocket-lint ha partecipato allo spettacolo diverse volte, portandoti esperienze pratiche degli ultimi giochi e ultime notizie come è successo.

Per quanto riguarda l'E3 2023, attualmente, dovrebbe essere un evento sia online che di persona.

Scritto da Maggie Tillman.