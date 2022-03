Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - SteelSeries ha lanciato un controller di gioco Bluetooth LE per Android e Chromebook che offre fino a 90 ore di gioco mobile continuo.

SteelSeries Stratus+ è l'ultimo nella sua linea di controller wireless e può essere utilizzato anche con Windows se cablato tramite un cavo USB.

Tuttavia, è progettato principalmente per l'uso di giochi mobili Android, grazie a un supporto per telefono rimovibile e con i Chromebook.

La batteria agli ioni di litio è in grado di durare fino a 90 ore con una singola carica, mentre la ricarica rapida può fornire 12 ore di riproduzione dopo soli 15 minuti.

Include levette analogiche ALPS e trigger di precisione "Hall Effect" con sensori magnetici per la "giusta sensazione".

La connettività Bluetooth LE riduce al minimo la latenza e il controller è tra quelli consigliati da Nvidia per la sua piattaforma di cloud gaming GeForce Now . È probabile che il controller funzioni ugualmente bene con servizi rivali, come Xbox Cloud Gaming e Google Stadia .

SteelSeries Stratus+ è ora disponibile per l'acquisto a $ 59,99 negli Stati Uniti, € 69,99 in Europa centrale e £ 54,99 nel Regno Unito.

Viene fornito con un cavo da USB A a USB C (per la ricarica e la connessione cablata a un PC) e il supporto per telefono cellulare a profilo sottile.

Scritto da Rik Henderson.