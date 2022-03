Annunciato The Witcher 4, che sarà realizzato con Unreal Engine 5

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red ha annunciato una nuova puntata nella serie di giochi The Witcher.

Anche se il nome deve ancora essere confermato, The Witcher 4 sarà realizzato utilizzando Unreal Engine 5 di Epic Games.

Sta passando dalla propria tecnologia REDengine, utilizzata nei giochi dello studio da The Witcher 2. L'ultima iterazione del motore di gioco ha guidato lo sviluppo di Cyberpunk 2077 , che ha sofferto di numerosi problemi con la sua versione console nel 2020.

Passando a Unreal Engine 5, CD Projekt Red potrà utilizzare alcune delle funzionalità extra mostrate in The Matrix Awakens e in altre recenti demo di Epic Games.

La società non ha ancora condiviso altri dettagli su The Witcher 4.

"È fondamentale per CD Projekt Red decidere la direzione tecnica del nostro prossimo gioco fin dalla prima fase possibile, poiché in passato abbiamo speso molte risorse ed energie per evolvere e adattare REDengine ad ogni successiva versione del gioco", ha affermato il CTO dello studio, Paweł Zawodny.

"Questa cooperazione è così entusiasmante, perché eleverà la prevedibilità e l'efficienza dello sviluppo, garantendoci contemporaneamente l'accesso a strumenti di sviluppo di giochi all'avanguardia. Non vedo l'ora di vedere i fantastici giochi che creeremo utilizzando Unreal Engine 5".

REDengne sarà ancora utilizzato per l'imminente espansione di Cyberpunk 2077.

Scritto da Rik Henderson.